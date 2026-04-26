Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι νικήτριες.

Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Τεχεράνη.

«Αν το Ιράν θέλει να μιλήσει, μπορεί να μας καλέσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε επικοινωνία θα μπορούσε να γίνει τηλεφωνικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ορισμένα από τα πρόσωπα με τα οποία διαπραγματεύονται για το Ιράν είναι «πολύ λογικά», ενώ άλλα όχι.

Μάλιστα, εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ιράν «θα φερθεί έξυπνα».

Οι συνομιλίες φαίνεται να κατέρρευσαν το Σάββατο, όταν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αποχώρησε από το Πακιστάν, με τον Τραμπ να δηλώνει λίγο αργότερα ότι έδωσε εντολή στους απεσταλμένους του να μην ταξιδέψουν στο Ισλαμαμπάντ.

Ερωτηθείς για το ΝΑΤΟ, ο Τραμπ εμφανίστηκε «πολύ, πολύ απογοητευμένος» από τη συμμαχία, την οποία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να εγκαταλείψουν, μετά την, όπως είπε, αδιαφορία των συμμάχων να ανταποκριθούν στο κάλεσμά του για βοήθεια, την ώρα που το Ιράν είχε ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ.

«Τους υπηρετούμε εδώ και πολλά χρόνια, ξοδεύοντας τρισεκατομμύρια δολάρια, και όταν χρειαστήκαμε βοήθεια δεν ήταν εκεί, οπότε πρέπει να το θυμόμαστε», ανέφερε.

Αναφέρθηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο δήλωσε πως θα στείλει πλοία «όταν τελειώσει ο πόλεμος», κάτι που «δεν είναι καλό», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να πάρουν τα πυρηνικά αποθέματα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Επίσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε «καλές συνομιλίες» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Εργαζόμαστε για την κατάσταση Ρωσίας-Ουκρανίας και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε», δήλωσε στη συνέντευξή του στο Fox News.

Επέστρεψε στο Πακιστάν ο Αραγτσί

Οι προοπτικές επανεκκίνησης των ειρηνευτικών προσπαθειών στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν απομακρύνθηκαν την Κυριακή, καθώς ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών επέστρεψε στο Πακιστάν χωρίς τη συμμετοχή Αμερικανών αξιωματούχων, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Ο Αμπάς Αραγτσί συνέχισε τις διπλωματικές επισκέψεις μεταξύ χωρών-μεσολαβητών το Σαββατοκύριακο, ωστόσο ο Τραμπ ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψη των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στο Ισλαμαμπάντ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές από την κυβέρνηση του Πακιστάν, οι αμερικανικές δυνάμεις απομάκρυναν εξοπλισμό ασφαλείας από την πόλη, ένδειξη ότι δεν αναμένεται άμεσα επιστροφή αμερικανικής αντιπροσωπείας για διαπραγματεύσεις.

Παρότι η εκεχειρία έχει παγώσει τις εχθροπραξίες, που ξεκίνησαν με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, άνοδο του πληθωρισμού και επιδείνωση των προοπτικών της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Η Τεχεράνη έχει κλείσει το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου, ενώ η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Μετά τις συνομιλίες στο Πακιστάν, ο Αραγτσί μετέβη στο Ομάν, άλλη μία χώρα-διαμεσολαβητή, όπου συναντήθηκε την Κυριακή με τον σουλτάνο Χάιθαμ μπιν Ταρίκ αλ-Σαΐντ.

Συζήτησαν την ασφάλεια στο Ορμούζ, με τον Ιρανό υπουργό να ζητά ένα περιφερειακό πλαίσιο ασφάλειας χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

