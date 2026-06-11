Η παροιμιώδης φράση «Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας», προέρχεται από την κορυφαία τραγωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, «Άμλετ».

Πόσα δεν έχει προβλέψει ο μέγας Άγγλος, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας; Επιβεβαιώνεται πανηγυρικά και στα δικά μας βασίλεια, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Με αυτήν την σειρά και για διαφορετικούς λόγους. Και μόνο που δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε το Κυπριακό, επιβεβαιώνει το σάπιο.

Δικό μας πρόβλημα είναι. Όχι του εισβολέα. Τι περιμένουμε, άραγε;

Να μας στείλει ο καλός Θεός τον Άγγελό του, να μας βοηθήσει να ενώσουμε το νησί;

Ή να περιμένουμε όσο χρειαστεί για να ελευθερωθεί ο τόπος μας, όπως κήρυττε ο «αλλού γι’ αλλού» πρώην Αρχιεπίσκοπός μας;

Αναρωτήθηκα φωναχτά: Στον Αγώνα του 1821 ξέρουμε πόσοι και ποιοι ιεράρχες πολέμησαν μαζί με τους πολίτες;

Με άκουσε φαίνεται η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και μου απάντησε αμέσως:

«Στην Επανάσταση του 1821, δεκάδες ανώτεροι και ανώτατοι κληρικοί (επίσκοποι και μητροπολίτες) παραμέρισαν τα άμφια και ρίχτηκαν στη μάχη, ηγούμενοι ενόπλων σωμάτων ή πέφτοντας στα πεδία των μαχών μαζί με τους απλούς πολίτες. Ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι πλήρως καταγεγραμμένος, αλλά πάνω από 70 αρχιερείς έλαβαν ενεργό μέρος στον Αγώνα, ενώ χιλιάδες ήταν οι απλοί ιερείς και μοναχοί που έχασαν τη ζωή τους».

Πρόσωπο της Ημέρας, Αννίτα Δημητρίου, 41, Ελληνοκύπρια πολιτικός, από τους Τρούλλους της Λάρνακας. Ανέβηκε πολύ και γρήγορα στα αξιώματα που κατέχει τώρα. Από το 2021 είναι Πρόεδρος της Βουλής, από τις 11 Μαρτίου του ’23 πρόεδρος του δεξιού κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ). Έχει δρόμο πολύ να διανύσει. Εάν πράγματι έχει δύναμη και σύνεση, δεν χρειάζεται τριγύρω παραστάτες. Που κάποια στιγμή, θυμηθείτε το, θα την πετάξουν σαν στημένη λεμονόκουπα.

Σε ένα τεράστιο γεωπολιτικό τοπίο, που σε ένα μέρος αυτού, έστω και …μικρούλικο, πλέει χαριτωμένα και η Κυπριακή Δημοκρατία, σαν να μην αντιλαμβάνονται πολλοί στα επάνω δώματα, την σοβαρότητα της κατάστασης. Τρώγονται αναμεταξύ τους, κάποτε συμμαχούν και στο τέλος, νικητές και ηττημένοι εκπλήττονται. Ο ορισμός της μικρο-πολιτικής, που δεν στηρίζεται σε γερές βάσεις.

Για εκτόνωση, λοιπόν, προτείνω δύο επιτραπέζια παιχνίδια που βασίζονται στην άμεση εξόντωση των αντιπάλων. Μόνο έτσι! Είναι τα Player Elimination και Direct Conflict. Ανήκουν στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες παιχνιδιών στρατηγικής και μαχών. Ο κύριος στόχος σας είναι να εκμηδενίσετε τις δυνάμεις, τη ζωή ή τα πιόνια των άλλων παικτών μέχρι να μείνετε ο τελευταίος επιζών στο ταμπλό!

Η πολιτική …ρητορική του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν «άργησε πολύ να διαπραγματευτεί μια συμφωνία» και ότι ως εκ τούτου θα «πρέπει να πληρώσει ακριβό τίμημα».

Δεν διευκρίνισε ποια μέτρα σκόπευε να λάβει. Ο αμερικανικός στρατός έχει πλήξει καίριους ιρανικούς στόχους, όπως την αεράμυνα του Ιράν και των θέσεων ραντάρ, κοντά στον Κόλπο. Επίσης, δεν είναι σαφές τι σημαίνει αυτό για τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Τραμπ να επιμένει ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, δήλωσε:

«Ο στρατός του Ιράν είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία, δεν υπάρχει πια. Έχουν ηττηθεί κατά κράτος. Το καθεστώς είναι μόνο λόγια και καμία δράση. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι πλέον νεκρός! Έχασαν, σκοπίμως, πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα, θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!».