Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία μια γυναίκα εκτινάσσεται από παιχνίδι σε λούνα παρκ στο Μεξικό, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε σοκ.

Το παρ’ ολίγον μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Απριλίου, κατά τη διάρκεια πασχαλινού πανηγυριού στην πόλη Ομετέπεκ.

Το παιχνίδι, γνωστό ως «Σφυρί», φαίνεται να κινείται ανεξέλεγκτα, με έντονες ταλαντώσεις που προκαλούν πανικό στους επιβάτες.

Η στιγμή που όλα κρίθηκαν σε δευτερόλεπτα

Στο βίντεο-σοκ η γυναίκα φαίνεται να γλιστρά από τη θέση της και να κρέμεται στον αέρα, ενώ το παιχνίδι συνεχίζει να περιστρέφεται. Την ίδια στιγμή, τρεις άνδρες που βρίσκονταν κοντά αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και σπεύδουν προς το σημείο.

Όταν το «σφυρί» αναποδογυρίζει, η γυναίκα πέφτει στο κενό, όμως ένας από τους άνδρες καταφέρνει να την πιάσει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αποτρέποντας μια πιθανή τραγωδία.

Τέσσερις τραυματίες από τη βλάβη στο παιχνίδι του λούνα παρκ

Παρά την τρομακτική εμπειρία η γυναίκα επέζησε και απομακρύνθηκε από το λούνα παρκ εμφανώς σοκαρισμένη αλλά χωρίς σοβαρά τραύματα.

Συνολικά τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, με δύο να μεταφέρονται σε τοπικό ιατρικό κέντρο και άλλα δύο να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Σύμφωνα με τις Αρχές, κανένας δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σενάρια για ανθρώπινο λάθος

Οι τοπικές αρχές απέδωσαν αρχικά το περιστατικό σε μηχανική βλάβη. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι το ατύχημα σημειώθηκε τη στιγμή που ο χειριστής προσπαθούσε να ασφαλίσει τους επιβάτες, όταν – σύμφωνα με καταγγελίες – ένα παιδί ενεργοποίησε το παιχνίδι του λούνα παρκ.

Το παιδί φέρεται να τράπηκε σε φυγή, με την αστυνομία να αναζητά τόσο το ίδιο όσο και τους γονείς του.

