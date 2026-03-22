Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και της Αστυνομίας μετά τον εντοπισμό μεγάλου αριθμού αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στο Τσέρι, τα οποία φέρεται να μετακινήθηκαν παράνομα για να αποφύγουν τη θανάτωση.



Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, μετά τη λήψη πληροφοριών, κλιμάκιο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενο από ισχυρή αστυνομική δύναμη, μετέβη χθες σε μονάδα στο Τσέρι που ανήκει σε κτηνοτρόφο της περιοχής.



Για τη διασφάλιση της διαδικασίας και την αποτροπή νέας μετακίνησης, η Αστυνομία φρούρησε τη μονάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι κτηνίατροι προχώρησαν σε δειγματοληψία των ζώων, ενώ οι ανακριτές της Αστυνομίας έχουν ήδη αρχίσει τη λήψη καταθέσεων από τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους στη μονάδα.



Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα ζώα φέρεται να ανήκουν σε γνωστό ζωέμπορο, του οποίου η μονάδα στο Δάλι είχε τεθεί υπό περιορισμό την περασμένη εβδομάδα, με τα ζώα του να οδηγούνται σε θανάτωση λόγω εντοπισμού ιού. Φαίνεται, ωστόσο, πως ένας σημαντικός αριθμός κεφαλιών μετακινήθηκε κρυφά και παράνομα προς το Τσέρι, με σκοπό να διασωθούν από την προβλεπόμενη διαδικασία εξάλειψης της νόσου.



Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ο κίνδυνος διασποράς του ιού. Η μεταφορά ζώων από μια μολυσμένη περιοχή όπως το Δάλι σε μια περιοχή όπως το Τσέρι, όπου μέχρι σήμερα δεν είχαν εντοπιστεί κρούσματα, χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως «υγειονομική βόμβα». Η παράνομη αυτή ενέργεια υπονομεύει τις προσπάθειες του κράτους να περιορίσει την επιδημία και θέτει σε άμεσο κίνδυνο το ζωικό κεφάλαιο ολόκληρης της επαρχίας Λευκωσίας.



Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και η Αστυνομία έχουν εντείνει τους ελέγχους τους, έχοντας ήδη εντοπίσει τέσσερις περιπτώσεις παράνομων διακινήσεων ζώων. Για όλες τις περιπτώσεις ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν διοικητικά πρόστιμα αλλά και ποινικές διώξεις.



