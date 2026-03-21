Τα σημερινά αποτελέσματα των αναλύσεων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέδειξαν άλλες δύο μολυσμένες μονάδες, φτάνοντας έτσι στις 44 με κρούσματα αφθώδη πυρετού, σύμφωνα με ενημέρωση από τις Υπηρεσίες.

Οι σημερινές μονάδες είναι μια μονάδα 16 αιγοπροβάτων στη Δρομολαξια και μια μονάδα βοοειδών με 193 ζώα στο Μενεού, εντός της μολυσμένης ζώνης στην επαρχία Λάρνακας.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί κρούσματα σε Λιβάδια, Ορόκλινη, Αραδίππου, Τρούλλοι, Δρομολαξιά και Μενεού στην επαρχία Λάρνακας καθώς και σε Δάλι και Γέρι στην επαρχία Λευκωσίας.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν, στο μεταξύ, τις επιδημιολογικές διερευνήσεις, δειγματοληψίες, ιχνηλατήσεις και εργαστηριακές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι εμβολιασμοί έχουν φτάσει στο 89% των μονάδων βοοειδών και στο 65% των μονάδων αιγοπροβάτων παγκυπρίως. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει ο δεύτερος επαναληπτικός εμβολιασμός.

Συνεχίζονται, εξάλλου, σήμερα οι θανατώσεις ζώων στα Λιβάδια φτάνοντας μέχρι στιγμής περίπου τις 21.000 αιγοπρόβατα συνολικά και περίπου 2.000 αγελάδες.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και η Αστυνομία συνεχίζουν, εξάλλου τις συντονισμένες ενέργειες για εντοπισμό παράνομων διακινήσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερις περιπτώσεις για τις οποίες προβαίνουν οι αρχές στη λήψη των προβλεπόμενων από την νομοθεσία μέτρων.

Καταδικάζει την παραβίαση της νομοθεσίας και τη διασπορά του ιού, η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Αποζημιώσεων Κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό, συνεχίζει τις εργασίες της για τον καθορισμό πλαισίου για δίκαιες και εξατομικευμένες αποζημιώσεις, καθώς και για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή τονίζει ότι η στενή συνεργασία με τους κτηνοτρόφους είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης, με πλήρη συμμόρφωση στις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών, περιλαμβανομένων των διαδικασιών θανάτωσης και δειγματοληψίας, όπου απαιτείται. Οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νόμων αλλά και πρωτοκόλλων που πηγάζουν βάσει αυτής, ή και συμβάλλει στην εξάπλωση και διασπορά του ιού, είναι καταδικαστέα.

Διευκρινίζεται ότι προϋπόθεση για την καταβολή προκαταβολής αποτελεί η ολοκλήρωση της θανάτωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους του Τμήματος Γεωργίας, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, της διοίκησης του Υπουργείου, της επιστημονικής κοινότητας, των αγροτικών οργανώσεων, καθώς και των κλάδων αγελαδοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων και χοιροτρόφων.

Στόχος είναι η στήριξη των επηρεαζόμενων και η ταχεία επαναδραστηριοποίηση των κτηνοτροφικών μονάδων.