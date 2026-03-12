Κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης στη Δημοσιογραφική Εστία με θέμα «Αφθώδης Πυρετός: Επιστημονική Ενημέρωση και Διαχείριση», η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου ανακοίνωσε τη σύσταση Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Η Επιτροπή, η οποία στελεχώνεται από κορυφαίους επιστήμονες και ακαδημαϊκούς, έχει ως πρωταρχικό ρόλο την παροχή επιστημονικής καθοδήγησης και τη διαμόρφωση εισηγήσεων προς την Υπουργό για τη διαχείριση της επιδημιολογικής κατάστασης.

Στο πάνελ της διάσκεψης παρευρέθηκαν εξέχοντα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, τα οποία θα πλαισιώνουν την Επιτροπή, υπογραμμίζοντας την πολυθεματική προσέγγιση που υιοθετεί το Κράτος:

• Δρ Σωτηρία Γεωργιάδου (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες): Ανώτερη Λειτουργός και ειδική στην εργαστηριακή διάγνωση, η οποία θα συντονίζει το κλινικό και εργαστηριακό σκέλος.

• Δρ Δημήτρης Επαμεινώνδας (πρόεδρος Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου): Με σημαντική εμπειρία στην επιδημιολογική επιτήρηση και τον συντονισμό των επαγγελματιών του κλάδου.

• Δρ Κώστας Κωνσταντίνου (Λοιμωξιολόγος Υπ. Υγείας): Ο συνδετικός κρίκος με τη δημόσια υγεία, μεταφέροντας την πολύτιμη εμπειρία του από τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19.

• Δρ Δημήτρης Τσάλτας (Καθηγητής ΤΕΠΑΚ): Ειδικός στη μικροβιακή βιοποικιλότητα και τη βιοασφάλεια της τροφικής αλυσίδας.

Επιπλέον στην Επιτροπή θα συμμετάσχουν:

• Γεώργιος Νικολάου (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας): Ακαδημαϊκός με εξειδίκευση στην παθολογία παραγωγικών ζώων και στη βιολογία λοιμώξεων.

• Κυριάκος Σπανούδης (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας): Ακαδημαϊκός και πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου. Εξειδίκευση στη διεξαγωγή κτηνιατρικών κλινικών μελετών σε παραγωγικά ζώα, με έμφαση στη μελέτη και διαχείριση ζωικών νόσων.

• Στέλλα Μαζέρη (The Roslin Institute): Διεθνούς φήμης κτηνίατρος-επιδημιολόγος, ειδική στη χρήση δεδομένων για τη στήριξη πολιτικών υγείας.

Η κίνηση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς ο αφθώδης πυρετός αποτελεί μια εξαιρετικά μεταδοτική ιογενή νόσο που μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές στον κτηνοτροφικό τομέα.

«Η Επιτροπή θα συμβάλλει στην αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης και στη διαμόρφωση εισηγήσεων και κατευθύνσεων σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση και αντιμετώπιση της νόσου του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο», σημειώνεται στην επίσημη επιστολή διορισμού προς τα μέλη.