Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εμφανίζονται αποφασισμένες να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα ελέγχων, παρά τις αντιδράσεις που καταγράφηκαν τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα από μερίδα κτηνοτρόφων στο Γέρι. Οι Αρχές επικεντρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην ιχνηλάτηση με στόχο τη θωράκιση του ζωικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αποφάσισαν να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη δειγμάτων από κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες τις προηγούμενες ημέρες είχαν αρνηθεί τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων.

Η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, ξεκαθάρισε ότι οι δειγματοληψίες συνεχίζονται πλέον χωρίς παρεμπόδιση. «Οφείλουμε να κάνουμε επιδημιολογικές διερευνήσεις σε όλες τις επαρχίες, τόσο εντός των ζωνών επιτήρησης (3 και 10 χλμ.) όσο και στην υπόλοιπη χώρα», τόνισε η κ. Γεωργιάδου, υπογραμμίζοντας ότι η ιχνηλάτηση πηγαίνει πίσω μέχρι και τις αρχές Ιανουαρίου για να εντοπιστούν πιθανές μετακινήσεις πριν το πρώτο κρούσμα του Φεβρουαρίου.

Σε ό,τι αφορά τις θανατώσεις, ολοκληρώθηκαν στο Γέρι στη μολυσμένη μονάδα με βοοειδή, ενώ στο Δάλι ξεκίνησε η διάνοιξη τάφρων για τις προγραμματισμένες θανατώσεις. Σε Δρομολαξιά και Ορόκλινη, οι διαδικασίες συνεχίζονται, παρά τις μικρές καθυστερήσεις που προκάλεσαν οι καιρικές συνθήκες.

Η δεύτερη δόση εμβολιασμών προγραμματίζεται για τα τέλη Μαρτίου, ενώ την ίδια περίοδο, έως αρχές Απριλίου, αναμένονται τα εμβόλια για τους χοίρους.

Απαντώντας σε ανησυχίες των κτηνοτρόφων, η ανώτερη κτηνιατρικός λειτουργός διευκρίνισε ότι οι εργαστηριακές αναλύσεις που διενεργούνται είναι απόλυτα ακριβείς, καθώς οι δειγματοληψίες δεν ανιχνεύουν αντισώματα από εμβολιασμένα ζώα, διαχωρίζοντας έτσι τα υγιή/ εμβολιασμένα από τα νοσούντα. «Με βάση τον περί υγείας νόμο υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα όταν παρακωλύονται ή δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες της νομοθεσίας», είπε.

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς κτηνοτρόφων περί ψευδών αποτελεσμάτων δειγματοληψίας, η κ. Γεωργιάδου ξεκαθάρισε ότι γίνονται δυο διαφορετικές εξετάσεις. Όπως σημείωσε γίνεται μια γρήγορη εξέταση που ανιχνεύει τα αντισώματα. Μετά γίνεται ένα PCR το οποίο ανιχνεύει τόσο τα αντισώματα, όσο και την παρουσία του ιού. «Μπορεί ένα αποτέλεσμα να είναι αρνητικό και το άλλο θετικό ή και τα 2 θετικά. Άρα δεν έχει σημασία αν βγει ένα αρνητικό και ένα θετικό, η μονάδα είναι θετική», διευκρίνισε.