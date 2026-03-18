Η προσπάθεια για επιδημιολογική επιτήρηση για περιορισμό του αφθώδους πυρετού εκ μέρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών προσέκρουσε σήμερα σε οργανωμένες αντιδράσεις κτηνοτρόφων. Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ώρες δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα, το κλίμα παραμένει εκρηκτικό, με επίκεντρο την περιοχή του Γερίου.

Σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρίας Γεωργιάδου, κτηνοτρόφοι στο Γέρι παρεμπόδισαν το έργο των κτηνιατρικών λειτουργών, αρνούμενοι να επιτρέψουν τη λήψη δειγμάτων. Οι κτηνοτρόφοι παρουσίασαν έγγραφο «επίσημης ένστασης», υποστηρίζοντας ότι η δειγματοληψία είναι άκυρη αν δεν παρέλθουν 28 ημέρες από τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού. Στο έγγραφο σημειώνεται ότι υπάρχει κίνδυνος ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων λόγω των εμβολίων, ενώ περαιτέρω τονίζουν πως δεν αναγνωρίζουν τις αποφάσεις θανάτωσης, προειδοποιώντας με νομικά μέτρα.

Η κ. Γεωργιάδου απέρριψε τους ισχυρισμούς ως ανυπόστατους, ξεκαθαρίζοντας ότι τα τεστ που χρησιμοποιούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανιχνεύουν αντισώματα που προέρχονται μόνο από φυσική μόλυνση και όχι από τον εμβολιασμό. «Σε μολυσμένες περιοχές, η επιδημιολογική διερεύνηση επιβάλλεται από τη νομοθεσία για να προστατεύσουμε τους υπόλοιπους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την κ. Γεωργιάδου οι θανατώσεις ζώων σε μολυσμένες μονάδες συνεχίστηκαν σήμερα σε τρία κύρια μέτωπα: Λιβάδια, Δρομολαξιά και Γέρι. Μέχρι στιγμής είπε έχουν θανατωθεί πέραν των 17.000 ζώων.

Παράλληλα, ο εμβολιαστικός προγραμματισμός τρέχει με διαφορετικές ταχύτητες παγκύπρια. Στον πληθυσμό των αγελάδων έχει εμβολιαστεί το 85% παγκύπρια, ενώ στα αιγοπρόβατα το 49,3%.

Εξήγησε ότι μετά την ολοκλήρωση των εμβολιασμών σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα επανέλθουν με παγκύπρια επιτήρηση για να διαπιστωθεί εάν έχει μειωθεί το ιικό φορτίο ή εάν ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί σε άλλες περιοχές.

Σε μια προσπάθεια καλύτερου συντονισμού, πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη με τη συμμετοχή για πρώτη φορά του Σταύρου Μαλά. Η Επιτροπή εστίασε στην επιστημονική καθοδήγηση και τη βελτίωση των χρονοδιαγραμμάτων.

«Πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα για να βγούμε μπροστά από τον ιό. Μέσω των ιχνηλατήσεων και των νέων εργαστηριακών αποτελεσμάτων, οφείλουμε να προβλέπουμε τα σενάρια εξάπλωσης», ανέφερε η κ. Γεωργιάδου.