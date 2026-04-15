Σε μόλις δύο ημέρες, τέσσερις σκύλοι δηλητηριάστηκαν μέσα στις αυλές των σπιτιών τους που βρίσκονται στην ίδια γειτονιά. Το αποτρόπαιο αυτό περιστατικό συνέβη τον περασμένο Αύγουστο στο Δάλι, με την ιδιοκτήτρια ενός εκ των τεσσάρων σκύλων να σπάει τη σιωπή της οκτώ μήνες μετά, καθώς ακόμη περιμένει δικαίωση για τον σκύλο της, ο οποίος χάθηκε με μαρτυρικό τρόπο, την ώρα που – όπως αναφέρει – ο δράστης έχει καταγραφεί από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει τιμωρηθεί.

Η Άντρια Κυριάκου καταγγέλλει στο philenews ότι τα ξημερώματα της 17ης Αυγούστου του 2025, ενώ καθόταν στην αυλή του σπιτιού της, η σκυλίτσα της Λίλλυ, 9 ετών, έφαγε κάτι από το έδαφος, με αποτέλεσμα να εμφανίσει συμπτώματα δηλητηρίασης και να πεθάνει λίγα λεπτά αργότερα. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της σοβαρότητας του περιστατικού είναι το γεγονός ότι το δηλητηριασμένο δόλωμα βρέθηκε δίπλα από τα παιχνίδια του τετράχρονου γιού της.

Το πρωί της ίδιας μέρας (17/08), όπως αναφέρει η κ. Κυριάκου, άκουσε φωνές από γειτονικό σπίτι και όταν μετέβη στο σημείο αντίκρισε ακόμα ένα νεκρό σκύλο, τον Otto, με αφρούς στο στόμα. Τη συγκεκριμένη στιγμή, η καταγγέλλουσα πληροφορήθηκε από γείτονά της πως την προηγουμένη, 16 Αυγούστου, ακόμα δύο σκύλοι στη γειτονιά πέθαναν από δηλητηριασμένο δόλωμα. Μετά και το τελευταίο περιστατικό, κλήθηκε στο σημείο η Αστυνομία η οποία έβγαλε φωτογραφίες και ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες πως το νεκρό σκυλάκι θα αποστελλόταν για νεκροψία.

Το ίδιο διάστημα, μέλη της Δύναμης επέστρεψαν στην περιοχή και παρέλαβαν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης τα οποία, σύμφωνα πάντα με την κ. Κυριάκου, κατέγραψαν τις κινήσεις του δράστη. Ωστόσο, η έρευνα στο σπίτι του υπόπτου έγινε δύο μήνες αργότερα, τον Οκτώβρη.

Οκτώ μήνες μετά, η κ. Κυριάκου αναφέρει ότι ο δράστης παραμένει ατιμώρητος, αφήνοντας ευθέως αιχμές για ολιγωρία από τις αρμόδιες αρχές, διερωτώμενη κατά πόσο θα υπήρχε η ίδια αντιμετώπιση σε περίπτωση που το περιστατικό αφορούσε τον ίδιο της τον γιο. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, για εννέα χρόνια μεγάλωνε τη σκυλίτσα της ως μέλος της οικογένειας, τονίζοντας πως τρέμει στην ιδέα του τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν το δόλωμα έπεφτε στα χέρια του τετράχρονου γιου της.

Σημειώνεται ότι το philenews επικοινώνησε με την Αστυνομία των Ζώων, ζητώντας επίσημη τοποθέτηση για το θέμα. Όπως μας αναφέρθηκε, η υπόθεση είναι ήδη εξιχνιασμένη και υπολείπονται τα αποτελέσματα ορισμένων τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου ο κατηγορούμενος να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Καταληκτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλη κινητοποίηση για την υπόθεση υπήρξε και από πλευράς του Κινήματος Οικολόγων.