Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και η Αστυνομία Κύπρου προειδοποιούν τους δικαιούχους του ΓεΣΥ για νέα περιστατικά αποστολής ψευδών και κακόβουλων γραπτών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, τα οποία εμφανίζονται ότι προέρχονται από το ΓεΣΥ, χρησιμοποιώντας το όνομα GESY.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε με αφορμή νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης που διερευνά η Αστυνομία και αφορά κλοπή χρηματικού ποσού από δράστες, οι οποίοι αποστέλλουν παραπλανητικά SMS με στόχο την απόσπαση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ και την Αστυνομία, τα ψευδή μηνύματα ενημερώνουν παραπλανητικά τον παραλήπτη ότι πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο, δήθεν για διόρθωση προσωπικών στοιχείων. Τονίζεται ότι ο ΟΑΥ και το ΓεΣΥ δεν έχουν καμία σχέση με τα συγκεκριμένα μηνύματα.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται καθώς, σε αρκετές περιπτώσεις, τα κακόβουλα SMS εμφανίζονται κάτω από νόμιμα μηνύματα που έχουν ήδη αποσταλεί από το ΓεΣΥ στους δικαιούχους, γεγονός που μπορεί να τα κάνει να φαίνονται πιο πειστικά.

Ο ΟΑΥ υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει μέσω γραπτού μηνύματος κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα. Επίσης, δεν ζητά από τους πολίτες να πραγματοποιήσουν οικονομική συναλλαγή μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων.

Ο ΟΑΥ και η Αστυνομία καλούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να εμπιστεύεται μόνο ανακοινώσεις και αναρτήσεις που δημοσιεύονται από τα επίσημα κανάλια ενημέρωσης του Οργανισμού.

Σε περίπτωση λήψης τέτοιου μηνύματος, οι πολίτες καλούνται να μην ανοίξουν τον σύνδεσμο και να διαγράψουν άμεσα το μήνυμα.