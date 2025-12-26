«Έλλειψη σαφούς πολιτικής βούλησης και από την παρούσα Κυβέρνηση για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της πορείας με στόχο την κήρυξη της Χερσονήσου σε Εθνικό Πάρκο διεθνών προδιαγραφών», διαπιστώσει η Οικολογική Παρέμβαση Φίλοι του Ακάμα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, μετά τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης, προσθέτοντας ότι αυτό «οδηγεί στη σταδιακή υποβάθμιση της περιοχής και στη μόνιμη καταστροφή της».

Διατυπώνει, δε, αίτημα για «ενίσχυση των κοινοτήτων, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού, με τρόπο που να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της περιοχής», καθώς και για «άμεση δημιουργία Υφυπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ώστε να χαλιναγωγηθεί η ξέφρενη καταστροφική ανάπτυξη και να αντιμετωπιστούν τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα και οι καταστροφικές τους επιπτώσεις».

Εκφράζει, επίσης, την εκτίμηση «ότι η ανάληψη από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έπρεπε να αποτελεί ευκαιρία για προβολή του περιβαλλοντικού έργου της Κυβέρνησης και όχι της καταγραφής περιπτώσεων καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί παραβάσει».

Υπενθυμίζει, εξάλλου, την ανάγκη για «αναθεώρηση της όλης φιλοσοφίας των έργων στον Ακάμα ώστε να αποφευχθεί τόσο η κατασπατάληση πόρων όσο και η οριστική καταστροφή της περιοχής», σημειώνοντας ότι μόνο με κήρυξη της περιοχής σε Εθνικό Πάρκο διεθνών προδιαγραφών «θα διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, των κοινοτήτων της και των ανθρώπων της, με τη στήριξή τους να αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο».