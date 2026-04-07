Μετά το Πάσχα μετατίθενται πλέον οι εξελίξεις αναφορικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, οπότε και θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Στη χθεσινή συνεδρία του Σώματος, αν και δεν υπήρξε συζήτηση για το συνταξιοδοτικό, εντούτοις, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι οι τεχνοκράτες των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση, όσον αφορά: (α) στην επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ και (β) στην αποπληρωμή του κυβερνητικού χρέους προς το Ταμείο. Μάλιστα, σημείωσε ότι επίκειται συνάντηση των δύο πλευρών.

Δικαιώματα εργαζομένων

Αναλυτικότερα, κατά τη χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος δεν υπήρξε συζήτηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ένεκα του γεγονότος ότι κρίθηκαν ως πιο επείγοντα δύο άλλα ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν.

– Το πρώτο αφορά στη μεταφορά της Οδηγίας 2023/ 970 στο εθνικό δίκαιο και αποτελεί ορόσημο στην προσπάθεια της ενίσχυσης της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια ή ισάξια εργασία.

Η Κυβέρνηση, επισήμανε ο κ. Μουσιούττας, έχει δεσμευτεί για την έγκαιρη και ουσιαστική ενσωμάτωση της Οδηγίας στο κυπριακό νομικό σύστημα, προσθέτοντας ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο για ενσωμάτωση της οδηγίας μέχρι το καλοκαίρι, έως τις 7 Ιουνίου 2026. Ωστόσο, ένεκα του ότι μεσολαβούν εκλογές, κάλεσε τη νέα Βουλή να το δει στο διάστημα Ιουνίου με μέσα Ιουλίου. Αν δεν καταστεί δυνατό, τότε πάμε για Σεπτέμβρη, συμπλήρωσε.

– Το δεύτερο θέμα συζήτησης αφορούσε το νομοσχέδιο για τροποποίηση του άρθρου 85Α του περί κοινωνικών ασφαλίσεων νόμου που αφορά τη θέσπιση και αναθεώρηση διοικητικών προστίμων. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το συνολικό πόσο αύξησης ενός διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο ποσό του επιβληθέντος αρχικά διοικητικού προστίμου.

Επενδυτική πολιτική

Όσον αφορά τώρα στο συνταξιοδοτικό, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι αυτό δεν συζητήθηκε, ωστόσο, σημείωσε, αυτές τις μέρες βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών, τόσο σε σχέση με την επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και με την αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το ΤΚΑ.

Θέματα τα οποία, όπως σημείωσε ο Μαρίνος Μουσιούττας, αφορούν άμεσα και το Υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εργασίας επισήμανε ότι είναι σε συνεχή διαβούλευση με τους τεχνοκράτες αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών. Θα υπάρξει συνάντηση σε τεχνοκρατικό επίπεδο και ακολούθως θα τα δούμε εμείς σε πολιτικό επίπεδο.

Πρόσθεσε πως, μέχρι την επόμενη συνεδρία «θα μπορούμε να πούμε την ενιαία κυβερνητική θέση μας στους εταίρους για συζήτηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα». Συμπλήρωσε ότι οι επόμενες συνεδρίες του Σώματος θα γίνουν στις 20 Απριλίου και στις 4 Μαΐου.

«Ανέφικτο το χρονοδιάγραμμα»

Πάντως, όπως πληροφορούμαστε, ορισμένα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, θεωρούν ανέφικτο το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για κατάθεση των νομοσχεδίων που αφορούν στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση εντός Ιουνίου, παρόλο που, όπως σημειώνουν, είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός του 2026, ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή της μεταρρύθμισης το 2027.

Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι θα πρέπει να επέλθει συμφωνία για:

(1) Τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(2) Την επενδυτική πολιτική (διαχείριση) του ΤΚΑ.

(3) Τον τρόπο αποπληρωμής των οφειλών της κυβέρνησης προς το ΤΚΑ.

(4) Το πέναλτι του 12%.

(5) Το δεύτερο πυλώνα που αφορά στα Ταμεία Προνοίας.

Πέραν των πιο πάνω, σε περίπτωση που αποφασιστεί ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα περιλάβει εν τέλει όλα τα σημεία, τότε αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να συζητηθεί τόσο ο λεγόμενος «πυλώνας 0» που αφορά την προστασία από τη φτώχεια και διατήρηση εισοδήματος για χαμηλοσυνταξιούχους. Δηλαδή, την κάλυψη από πλευράς Κυβέρνησης των εργαζομένων που δεν είναι σε θέση να καταβάλλουν τις εισφορές τους, όσο και τον τρίτο πυλώνα που αφορά στην ιδιωτική ασφάλιση. Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, ορισμένα μέλη του ΕΣΣ θεωρούν ότι η ολοκλήρωση της συζήτησης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο.

Επαφές με τη νέα Βουλή

Πάντως, χθες, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι όπως, με την ολοκλήρωση των βουλευτικών εκλογών, να πραγματοποιηθούν σειρά επαφών μεταξύ του ιδίου και των κοινοβουλευτικών κομμάτων της νέας Βουλής, με στόχο, όπως είπε, «να τους ενημερώσουμε για αυτό το νομοθέτημα που θα έχουμε ήδη καταθέσει για να μην είναι η πρώτη φορά που θα μάθουν για αυτόν το θέμα, το οποίο είναι μεγάλο και πολύπλοκο», όπως είπε.

«Όταν θα ξεκινήσει με το καλό» η συζήτηση (Σεπτέμβριο, Οκτώβριο) ενώπιον της αρμόδιας ή των αρμοδίων Επιτροπών να γνωρίζουν τι έχουν ενώπιον τους, πρόσθεσε.