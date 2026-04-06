Σε συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το Ταμείο βρίσκονται αυτές τις ημέρες το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Οικονομικών, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας μετά από συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Κατά τη συνεδρία, το Σώμα, υπό την προεδρία του Υπουργού Εργασίας, εξέτασε τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία, καθώς και τροποποιητικό νομοσχέδιο που αφορά τη θέσπιση και την αναθεώρηση διοικητικών προστίμων.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι συζητήθηκαν δύο σημαντικά ζητήματα που αφορούν, όπως είπε, τα άμεσα δικαιώματα των εργαζομένων και την ενίσχυση του πλαισίου κοινωνικής προστασίας.

Σε σχέση με την οδηγία 2023/970, ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι συνεχίστηκε η διαβούλευση για την ενσωμάτωσή της στο κυπριακό νομικό σύστημα, χαρακτηρίζοντάς την ορόσημο για την προώθηση της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια ή ισάξια εργασία. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στην έγκαιρη και ουσιαστική μεταφορά της οδηγίας, με προθεσμία έως τις 7 Ιουνίου 2026.

Στόχος του Υπουργείου, πρόσθεσε, είναι να ετοιμαστεί το τελικό νομοσχέδιο μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες, ώστε να οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια να κατατεθεί στη Βουλή. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι λόγω των βουλευτικών εκλογών και της διακοπής των εργασιών της Βουλής, η συζήτηση θα μεταφερθεί στη νέα Βουλή, στις αρχές Ιουνίου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η παράκληση προς τη νέα Βουλή είναι να εξετάσει το νομοσχέδιο στο διάστημα από τον Ιούνιο έως τα μέσα Ιουλίου. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, είπε, η συζήτηση θα μετατεθεί για τον Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει επεξεργασία του νομοσχεδίου εντός Ιουνίου, το Υπουργείο θα ζητήσει παράταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενσωμάτωση της οδηγίας, επικαλούμενο τις βουλευτικές εκλογές.

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι στη σημερινή συνεδρία ακούστηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους μία ή δύο διαφορές απόψεων, με το Υπουργείο να καλείται τώρα να αποφασίσει για την τελική μορφή του νομοσχεδίου.

Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε και, σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, έτυχε ομόφωνης προσέγγισης, αφορά το νομοσχέδιο για τροποποίηση του άρθρου 85Α του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, σε σχέση με τη θέσπιση και αναθεώρηση διοικητικών προστίμων.

Όπως εξήγησε, η τροποποίηση προβλέπει ότι το συνολικό ποσό αύξησης ενός διοικητικού προστίμου δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος προστίμου. Με βάση το ισχύον καθεστώς, εάν ένα πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται ημερήσια επιβάρυνση, με αποτέλεσμα οφειλές της τάξης των 2 με 2,5 εκατ. ευρώ να έχουν αυξηθεί, λόγω επιβαρύνσεων, σε περίπου 42 εκατ. ευρώ.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως, όπως συμβαίνει και σε άλλες νομοθεσίες, μπορεί να υπάρξει ρύθμιση ώστε η αύξηση να περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο του αρχικού ποσού και στη συνέχεια να σταματά, με αναδρομική ισχύ. Όπως είπε, σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις το τελικό πρόστιμο είναι δυσανάλογο σε σχέση με το παράπτωμα, όπως για παράδειγμα στην αδήλωτη εργασία, και συνεχίζει να αυξάνεται χωρίς όριο.

Σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό, ο κ. Μουσιούττας ξεκαθάρισε ότι δεν συζητήθηκε στη συνεδρία του Σώματος, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως είπε, οι αποφάσεις για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για την αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το Ταμείο αφορούν άμεσα και το Υπουργείο Οικονομικών.

Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με τους τεχνοκράτες όσο και με τον Υπουργό Οικονομικών, ενώ ανέφερε πως εντός της ημέρας ή της επομένης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση σε τεχνοκρατικό επίπεδο, η οποία θα ακολουθηθεί από πολιτική αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, μέχρι την επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στις 20 Απριλίου, η κυβέρνηση αναμένεται να είναι σε θέση να παρουσιάσει στους κοινωνικούς εταίρους την ενιαία κυβερνητική θέση για το ζήτημα.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι θα πρέπει να αρχίσει παράλληλα στην τεχνική επιτροπή η συζήτηση για τα δεδομένα του δεύτερου πυλώνα, με το Υπουργείο να προσεγγίζει τη διαδικασία με διάφορες επιλογές, ώστε να ακούσει και τις θέσεις των εταίρων για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης.

Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, που σχετίζεται με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι από πλευράς συντεχνιών τέθηκαν δύο έως τρία ερωτήματα και το Υπουργείο θα δώσει απαντήσεις μέχρι τις 20 Απριλίου.

Ανακοίνωσε επίσης ότι η προγραμματισμένη συνεδρία της 27ης Απριλίου αναβάλλεται για μία εβδομάδα αργότερα, μετά από αίτημα των κοινωνικών εταίρων λόγω των εκδηλώσεων της Πρωτομαγιάς και συνελεύσεων εργοδοτικών οργανώσεων. Ως εκ τούτου, οι επόμενες συνεδρίες του Σώματος θα πραγματοποιηθούν στις 20 Απριλίου και στις 4 Μαΐου.

Ο Υπουργός δήλωσε πως μέχρι τότε θα υπάρχουν περισσότερα δεδομένα προς συζήτηση, σημειώνοντας ότι ο στόχος της κυβέρνησης παραμένει η κατάθεση του σχετικού νομοθετήματος στη νέα Βουλή πριν από τη διακοπή των εργασιών της για το καλοκαίρι, τον Ιούλιο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές προτίθεται να έχει σειρά επαφών με τα κοινοβουλευτικά κόμματα της νέας Βουλής, ώστε να τα ενημερώσει εκ των προτέρων για το νομοθέτημα, δεδομένου ότι πρόκειται, όπως είπε, για ένα μεγάλο και πολύπλοκο ζήτημα. Στόχος, πρόσθεσε, είναι όταν αρχίσει η συζήτηση ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, τα κόμματα να γνωρίζουν ήδη το περιεχόμενό του.

ΚΥΠΕ