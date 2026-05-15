Σε άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό καλεί το Πεκίνο, μετά τη χθεσινή, πρώτη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του στην κινεζική πρωτεύουσα.

Παράλληλα, καλεί και σε τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Οι θαλάσσιες οδοί πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατόν, όπως ζητεί η διεθνής κοινότητα (…) και να εφαρμοστεί συνολική και διαρκής κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό», σημειώνεται σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

«Ο πόλεμος αυτός, που δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί», τόνισε.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ έρχεται ως απάντηση στην ερώτηση, αν οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στο Ιράν κατά τη συνάντησή τους.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ επεσήμανε σε δηλώσεις του ότι ο Κινέζος ομόλογός του δεσμεύτηκε πως το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και πως είναι έτοιμο να βοηθήσει να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν ανακοίνωσε χθες, εν μέσω της συνόδου κορυφής, ότι οι δυνάμεις του επέτρεψαν τη διέλευση διαφόρων κινεζικών πλοίων.

cnn.gr