Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να αρχίσει η υποβολή προτάσεων για την τρίτη προκήρυξη του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», με προϋπολογισμό €20 εκατ., ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σε διάσκεψη Τύπου, ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε ότι, με τη νέα προκήρυξη, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί μέσω του Προγράμματος Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών θα ανέλθει στα €85 εκατ.

Το Σχέδιο παρέχει οικονομική στήριξη με μέγιστο ποσό χορηγίας έως €32.000 ανά κατοικία, ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης. Οι επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνουν θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού και φωτοβολταϊκών συστημάτων, με ή χωρίς συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και υπηρεσίες από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, κατοικιών σε ορεινές περιοχές και κατοικιών προσφύγων σε προσφυγικούς συνοικισμούς. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, το ποσό της χορηγίας είναι αυξημένο κατά 20%.

Το Σχέδιο απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα και αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και έχουν ανεγερθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν υφιστάμενο λογαριασμό ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση, ο οποίος να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο. Παράλληλα, η πρώτη σύνδεση της κατοικίας με το δίκτυο θα πρέπει να έχει γίνει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008 ή η αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας να έχει υποβληθεί πριν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007.

Στη διάσκεψη Τύπου αναφέρθηκε επίσης ότι, κατά την εξέταση αιτήσεων της προηγούμενης προκήρυξης, διαπιστώθηκαν ζητήματα λόγω της ταυτόχρονης υποβολής μεγάλου αριθμού αιτήσεων πληρωμής το προηγούμενο καλοκαίρι. Το γεγονός αυτό προκάλεσε καθυστερήσεις στη διαδικασία ελέγχου και καταβολής των ποσών.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες και διορθωτικές παρεμβάσεις, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξέταση των αιτημάτων.

Αρμόδιος λειτουργός του Υπουργείου εξήγησε ότι, λόγω του μεγάλου όγκου αιτήσεων πληρωμής που συσσωρεύθηκαν, υποβλήθηκε αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ελέγχει τη διάθεση των κονδυλίων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλεκτικού επιτόπου ελέγχου.

Με τη ρύθμιση αυτή, τα αιτήματα θα μπορούν να προωθούνται ταχύτερα, καθώς θα ιεραρχούνται ανάλογα με τον βαθμό ρίσκου. Για αιτήσεις χαμηλού ρίσκου, τα ποσά ενδέχεται να καταβάλλονται ακόμη και χωρίς επιτόπου έλεγχο των εργασιών.

Στις περιπτώσεις χαμηλού ρίσκου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αιτήσεις για μικρά ποσά, αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τεχνικούς και εμπειρογνώμονες με επανειλημμένα καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και αιτήσεις που αφορούν περιορισμένη έκταση εργασιών.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Μιχάλης Δαμιανός είπε ότι το Σχέδιο συνεχίζεται επειδή υπάρχει ζήτηση, δίνοντας τη δυνατότητα και σε όσους δεν είχαν υποβάλει αίτηση στο παρελθόν να το πράξουν.

Εξήγησε ακόμη ότι οι προϋπολογισμοί είναι μειωμένοι, καθώς έχουν ήδη δοθεί σημαντικά ποσά στο παρελθόν. Η τρίτη προκήρυξη ανέρχεται στα €20 εκατ., δηλαδή €10 εκατ. λιγότερα από την προηγούμενη, η οποία έφθασε τα €30 εκατ. με επιπρόσθετη προκήρυξη.

«Η κατάρτιση και υλοποίηση Σχεδίων Χορηγιών που αποσκοπούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών δεν αποτελεί μόνο μία περιβαλλοντική επιλογή», σημείωσε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι συμβάλλει στην επίτευξη εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, ενώ αποτελεί και μέρος της κοινωνικής πολιτικής.

«Μέσα από το σχέδιο “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις κατοικίες” δίνουμε τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να μειώσουν τον ενεργειακό τους κόστος, να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους και να συμμετέχουν ενεργά στην πράσινη μετάβαση της χώρας μας», είπε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να επικοινωνούν με ειδικευμένους εμπειρογνώμονες για επιτόπου επίσκεψη στην κατοικία τους και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση των επενδύσεων.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αναλυτικός οδηγός εφαρμογής του Σχεδίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ενώ θα λειτουργεί και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης στο 17107.