Φωτιά σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε περιφραγμένο χώρο σε βιομηχανική περιοχή της Πάφου, ξέσπασε στις τέσσερις σήμερα τα χαράματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά τη λήψη της σχετικής πληροφορίας μέλη της μετέβησαν στη σκηνή, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία που επίσης μετέβη άμεσα στο μέρος κατάσβησε την φωτιά.

Από τις πρώτες εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι καταστράφηκαν ολοσχερώς ένα αρθρωτό φορτηγό και ένα ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και σε ένα επιβατικό αυτοκίνητο, όλα ιδιοκτησίας 62χρονου.

Η σκηνή αποκλείστηκε και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν περαιτέρω εξετάσεις για διακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς και εντοπισμό τεκμηρίων.

Το ΤΑΕ Πάφου εξετάζει την υπόθεση.