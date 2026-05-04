Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στους δρόμους της εύπορης περιοχής Holland Park στο Λονδίνο, όταν ένας σκύλος ήρθε αντιμέτωπος με έναν ρομποτικό «σκύλο» ΑΙ.

Σε βίντεο φαίνεται ο ασπρόμαυρος σκύλος με αυτιά που θυμίζουν σπάνιελ, να μένει άναυδος συναντώντας το άσπρο ρομπότ. Παρά το γεγονός ότι γαβγίζει, συνεχίζει να κουνά την ουρά του. Σε άλλες φάσεις πλησιάζει διστακτικά το ρομπότ και στη συνέχεια απομακρύνεται. Το ρομποτικό σκυλί, το οποίο κρατά επίσης με λουρί ο ιδιοκτήτης του, κινείται με μηχανικό τρόπο και κάνει εντυπωσιακές κινήσεις καθώς στέκεται στα μπροστινά «πόδια» του. Το περιστατικό συνοδεύεται από σχόλια του ατόμου που καταγράφει το βίντεο, το οποίο παρατηρεί με χιούμορ την αντίδραση του σκύλου απέναντι σε αυτό που μοιάζει με μια «μελλοντική» εκδοχή του είδους του: «Ο σκύλος βλέπει το μέλλον και λέει ‘όχι, ευχαριστώ’. Είναι ξεκαρδιστικό” και “είναι σαν να λέει: τι συμβαίνει εδώ; Είσαι στα τέσσερα, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει”».

Ένας ρομποτικός σκύλος από το μέλλον

Το ρομποτικό σκυλί φαίνεται να είναι το μοντέλο Go2 AIR της κινεζικής εταιρείας Unitree Robotics, με τιμή περίπου 2.300 ευρώ. Περιγράφεται ως ένα «προηγμένο έξυπνο βιονικό τετράποδο ρομπότ», το οποίο μπορεί να «εκτελεί σύνθετες κινήσεις», όπως να κινείται ακόμα και ανάποδα, να επανέρχεται στη θέση του μόλις αναποδογυρίσει και να ξεπερνά εμπόδια. Είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες 4D LIDAR που του επιτρέπουν να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και να δημιουργεί τρισδιάστατα μοντέλα. Παράλληλα, διαθέτει δυνατότητα αναγνώρισης φωνής και ανταπόκρισης σε εντολές, όπως η λήψη φωτογραφιών καθώς διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα. Μέσω εφαρμογής σε smartphone, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν εικόνες αλλά και ζωντανή μετάδοση από την «οπτική» του ρομπότ. Το σύστημα υποστηρίζεται επίσης από τεχνητή νοημοσύνη που του επιτρέπει να αλληλεπιδρά με πιο φυσικό τρόπο. Ωστόσο, το ρομπότ έχει και περιορισμούς, όπως μικρή διάρκεια μπαταρίας, από μία έως δύο ώρες, και αδυναμία λειτουργίας στη βροχή, καθώς δεν είναι αδιάβροχο.

Η Unitree Robotics, με έδρα την Κίνα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον τομέα της ρομποτικής και έχει αναπτύξει και άλλα προηγμένα μοντέλα, όπως το ανθρωποειδές Unitree G1.

