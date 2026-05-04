Η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς θα εκδώσει αύριο ανακοίνωση σε σχέση με το πόρισμα των λειτουργών επιθεώρησης για το βιβλίο του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία».

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Διαφάνειας στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς Χάρης Πογιατζής, αύριο θα δοθούν στη δημοσιότητα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πορίσματος των λειτουργών, δηλαδή, ο όγκος του πορίσματος, ο αριθμός των τεκμηρίων, ο αριθμός των μαρτύρων.

Σημειώνοντας πως ο χρόνος που θα εκδώσει η Αρχή τη δική της θέση επί του πορίσματος είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια αυτή τη στιγμή, καθώς είναι τεράστιος ο όγκος του πορίσματος, ο κ. Πογιατζής είπε πως αύριο δεν θα δοθούν καθόλου στοιχεία από τα ευρήματα των ερευνητών.

Σίγουρο θεωρείται πως η Αρχή θα δημοσιοποιήσει το αποτέλεσμα της έρευνας και των λειτουργών και τη δική της θέση σε σχέση με αυτή, μετά τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου.

Τα τέσσερα μέλη της ερευνητικής ομάδας της υπόθεσης, είναι η Αυστραλή Γκαμπριέλ Λουίζ ΜακΙντάιρ (επικεφαλής), ο Ανδρέας Ευθυμίου, ο Χαρίλαος Χρυσάνθου και ο Ορέστης Νικήτα.

