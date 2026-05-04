Τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία» πριν από τις βουλευτικές εκλογές ζητούν Volt και Μακάριος Δρουσιώτης. Αν και η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν έχει ακόμα ανακοινώσει τον χρόνο δημοσιοποίησης, όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα συνηγορούν στο γεγονός ότι δεν θα δοθούν τα αποτελέσματα πριν τις εκλογές, λόγω του όγκου του πορίσματος και της μελέτης που πρέπει να προηγηθεί.

Ο συγγραφέας του βιβλίου, Μακάριος Δρουσιώτης, δηλώνει ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να αναλάβει τις όποιες ευθένες του αναλογούν, αν η Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν στο συμπέρασμα πως είναι «συκοφάντης».

Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα των τεσσάρων Λειτουργών Επιθεώρησης με επικεφαλής της Αυστραλή Γκαμπριέλ Λουίζ ΜακΙντάιρ, παραδόθηκε στην Αρχή κατά της Διαφθοράς το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 30 Απριλίου, 25 μέρες δηλαδή πριν την Κυριακή των εκλογών. Aύριο θα δοθούν στη δημοσιότητα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πορίσματος των λειτουργών, δηλαδή, ο όγκος του πορίσματος, ο αριθμός των τεκμηρίων και ο αριθμός των μαρτύρων, χωρίς κάποια αναφορά στα ευρήματα των ερευνητών.

Το Volt υποστηρίζει ότι «η αλήθεια δεν μπορεί να καθυστερεί επειδή πλησιάζουν εκλογές» και καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν κάθαρα αν συμφωνούν ότι το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Σημειώνεται ότι, όπως είχε γράψει ξανά το philenews, η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν αναμένεται να δημοσιοποιήσει ολόκληρο το πόρισμα, αφού θεωρεί ότι αυτό εναπόκειται στη Νομική Υπηρεσία να αποφασίσει αν θα το πράξει. Θα ανακοινωθούν ωστόσο τα συμπεράσματα, και αναλόγως των περιπτώσεων που ενδεχομένως να εντοπίζονται ποινικά αδικήματα, θα δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Νομική Υπηρεσία, η οποία θα έχει τον τελικό λόγο για άσκηση ποινικής δίωξης.

Η ανάρτηση Δρουσιώτη

«Την Παρασκευή παραδόθηκε στον επίτροπο Διαφάνειας το πόρισμα για το Κράτος Μαφία. Η ακεραιότητα της έρευνας δεν αμφισβητείται από κανένα.

Ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε δημόσια ότι σέβεται την Επιτροπή που διεξήγαγε την έρευνα και ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα.

Τις προάλλες, σε δηλώσεις του στο Sigma, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι αναμένει το συντομότερο δυνατό πόρισμα για τις καταγγελίες που σχετίζονται με το βιβλίο «Κράτος Μαφία» ώστε , όπως είπε, «να κλείσει μια υπόθεση που συντηρεί υποψίες και δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο».

Λοιπόν, αυτή η ώρα ήλθε.

Η έρευνα για το Κράτος Μαφία είναι η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ για υποθέσεις διαφθοράς στην Κύπρο. Ποτέ προηγουμένως δεν πέρασαν τόσοι μάρτυρες από μια Επιτροπή, την ακεραιότητα και την ανεξαρτησίας της οποίας δεν αμφισβήτησε κανένας από τους ενδιαφερόμενους, ούτε και από τους μάρτυρες που κλήθηκαν ενώπιον της.

Τα όσα αναφέρονται στο Κράτος Μαφία είναι ζητήματα κορυφαίου δημοσίου συμφέροντος και δημοσίου ενδιαφέροντος.

Η Αρχή Κατά της Διαφθοράς οφείλει να δώσει αμέσως ολόκληρο το πόρισμα στη δημοσιότητα, χωρίς επικαλύψεις και λογοκρισία, όπως έγινε με το πόρισμα για τους Ντακάτα καθώς και για το Συνεργατισμό.

Το ελάχιστο που θα ανέμενε κανείς ήταν να ανακοινωθούν αμέσως τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις των ερευνητών. Αν κατέληξαν ότι είμαι συκοφάντης, η κοινωνία πρέπει να το γνωρίζει πριν τις εκλογές. Αν υπάρχουν εισηγήσεις για ευθύνες ποινικές ή διοικητικές, και πάλι πρέπει να το πληροφορηθεί η κοινή γνώμη.

Προσωπικά είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες μου. Αναμένω το ίδιο και από την άλλη πλευρά.

Ιδού η Ρόδος»

Η ανακοίνωση του Volt

«Ποιός φοβάται την αλήθεια;

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» του υποψηφίου μας Μ. Δρουσιώτη έχει παραδοθεί στην Αρχή κατά της Διαφθοράς. Αντιλαμβανόμαστε ότι πιθανολογείται δημοσιοποίηση του μετά τις εκλογές. Το Volt ως σταθερός υποστηρικτής της διαφάνειας και της λογοδοσίας ζητά τη δημοσιοποίηση τουλάχιστον των συμπερασμάτων του πορίσματος πριν από τις εκλογές. Σε μια δημοκρατία, οι πολίτες δεν πρέπει να οδηγούνται στην κάλπη με μισή ενημέρωση, αποσπασματική εικόνα ή πορίσματα κλειδωμένα σε συρτάρια. Όταν ένα πόρισμα αφορά πιθανά ζητήματα διαφθοράς, δημόσιου συμφέροντος και σκιών στη λειτουργία των θεσμών της πολιτείας , η κοινωνία έχει δικαίωμα να γνωρίζει.

Η θέση μας είναι απλή: αν το πόρισμα απορρίπτει ισχυρισμούς, να το μάθουν οι πολίτες. Αν επιβεβαιώνει σκιές, παθογένειες, ποινικές ή διοικητικές ευθύνες, επίσης να ενημερωθούν οι πολίτες πριν πάνε στην κάλπη.

Η αλήθεια δεν μπορεί να καθυστερεί επειδή πλησιάζουν εκλογές. Αντιθέτως, ακριβώς επειδή πλησιάζουν εκλογές, η διαφάνεια είναι επιβεβλημένη. Το Volt θα είναι πάντα υπέρ της αλήθειας, όποια και να είναι.

Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν καθαρά:

Συμφωνούν ότι το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία» πρέπει να δημοσιοποιηθεί πριν τις εκλογές;

Αν όχι, τι ακριβώς φοβόμαστε να μάθουν οι πολίτες πριν ψηφίσουν;

Όλα στο φως. Πριν από την κάλπη.

Αλλάζουμε ρεύμα. Πάρε θέση.»