Με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομικής ανθεκτικότητας συνέρχονται την Τρίτη στις Βρυξέλλες οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ, στο Συμβούλιο Ecofin, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού.

Στην ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής, η ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών, οι οικονομικές επιπτώσεις των γεωπολιτικών κρίσεων, καθώς και η προσπάθεια περιορισμού του διοικητικού κόστους που προκύπτει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ευρωπαίος διπλωμάτης, ο οποίος ενημέρωσε τον Τύπο, εξέφρασε αισιοδοξία για πρόοδο σε βασικά ζητήματα, σημειώνοντας ότι η ημερήσια διάταξη είναι ιδιαίτερα πυκνή, τόσο σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων όσο και σε σχέση με την αξιολόγηση των επιπτώσεων των διεθνών εξελίξεων στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Οικονομικός διάλογος και Μέση Ανατολή

Η συνεδρίαση θα αρχίσει το πρωί με τον ετήσιο οικονομικό και δημοσιονομικό διάλογο με περιφερειακούς εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ και οι εταίροι της θα εξετάσουν τη συνολική οικονομική κατάσταση και θα συμφωνήσουν σε κοινά συμπεράσματα, με στοχευμένες κατευθύνσεις πολιτικής για κάθε χώρα.

Θα προηγηθεί και το καθιερωμένο άτυπο πρωινό των Υπουργών, κατά το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στην οικονομία, ενώ θα υπάρξει ενημέρωση και από το Eurogroup της Δευτέρας.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα στις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι Υπουργοί θα κληθούν να αποτιμήσουν την κατάσταση, περισσότερους από δύο μήνες μετά την έναρξη της κρίσης.

Νέο πλαίσιο κατά απάτης και φοροδιαφυγής

Κυρίαρχο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποτελεί η επιδίωξη συμφωνίας επί νέου πλαισίου για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης και της φοροδιαφυγής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον ανώτερο διπλωμάτη, το προτεινόμενο πακέτο στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών ΦΠΑ και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης. Ο δεύτερος αφορά την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών οργανισμών, μέσω άμεσης πρόσβασης και ενοποίησης βάσεων δεδομένων.

Η προσέγγιση αυτή, όπως σημειώθηκε, θα επιτρέψει ταχύτερο εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών και διασυνοριακών δικτύων απάτης. Η Προεδρία εκτιμά ότι υπάρχει η αναγκαία συναίνεση για την υιοθέτηση γενικής προσέγγισης.

Πολιτική συζήτηση για την ενοποίηση των αγορών

Δεύτερο βασικό θέμα είναι η πολιτική συζήτηση για το πακέτο ενοποίησης και εποπτείας των αγορών, το οποίο συνδέεται με την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Το ζήτημα συζητείται για δεύτερη φορά σε επίπεδο Ecofin, σε συνέχεια των σχετικών κατευθύνσεων των ηγετών της ΕΕ και ενόψει των προθεσμιών που περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη για μια ευρωπαϊκή αγορά.

Σε τεχνικό επίπεδο, έχουν πραγματοποιηθεί 12 συνεδριάσεις από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, υπάρχει ευρεία στήριξη στους βασικούς στόχους του πακέτου, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των επενδύσεων και τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που απαιτούν πολιτικές αποφάσεις, κυρίως ως προς το εύρος της άμεσης εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη διακυβέρνηση των αρμόδιων αρχών. Για τον λόγο αυτό, η Προεδρία έχει διανείμει έγγραφο κατευθύνσεων, με στόχο τη διευκόλυνση της σύγκλισης απόψεων.

Στο τραπέζι και η στήριξη της Ουκρανίας

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η τακτική συζήτηση για τις οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην υλοποίηση του δανείου της ΕΕ ύψους 90 δισ. ευρώ, το οποίο συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί και οι εκταμιεύσεις αναμένεται να αρχίσουν σύντομα, ώστε να καλυφθούν επείγουσες δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας.

Αξιολόγηση κόστους από την ευρωπαϊκή νομοθεσία

Ένα ακόμη θέμα αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών συνεπειών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για καλύτερη νομοθέτηση.

Η άσκηση αυτή, σε συνέχεια των προσπαθειών της Δανικής Προεδρίας, αποσκοπεί στην καταγραφή του διοικητικού κόστους που προκύπτει από νομοθετικές προτάσεις, με στόχο τη μείωση των επιβαρύνσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο ανώτερος διπλωμάτης ανέφερε ότι τα ίδια τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την ανάγκη επιτάχυνσης των εργασιών για την ενοποίηση των αγορών. Πρόσθεσε ότι παραμένουν προσηλωμένα στους στόχους που έχουν τεθεί έως το 2026, αν και απαιτείται περαιτέρω σύγκλιση σε επιμέρους ζητήματα.