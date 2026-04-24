Σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η κυπριακή ύπαιθρος από τον πύρινο εφιάλτη, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, έθεσε από σήμερα σε ισχύ ένα αυστηρό πλαίσιο περιορισμών.

Με το Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 195/2026), το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες ή θερμότητα καθίσταται πλέον ποινικό αδίκημα υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, με τις ποινές να αγγίζουν μέχρι και τα πέντε έτη φυλάκισης.

Το Διάταγμα δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ αυτόματα κατά την περίοδο 1ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, μόλις το Τμήμα Μετεωρολογίας εκδώσει:

• Πορτοκαλί ή κόκκινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

• Κίτρινη, πορτοκαλί ή κόκκινη προειδοποίηση για σφοδρούς ανέμους έντασης τουλάχιστον 7 μποφόρ.

Η απαγόρευση ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσης της προειδοποίησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μετεωρολογίας και διαρκεί μέχρι τη λήξη της.

Στις περιοχές που καλύπτονται από τις προειδοποιήσεις, απαγορεύεται ρητά σε ανοικτούς χώρους στην ύπαιθρο η χρήση:

1. Εργαλείων κοπής ή συγκόλλησης μετάλλων (σμυρίλιο, οξυγονοκόλληση, κ.α.).

2. Μηχανημάτων ή συσκευών που παράγουν θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα.

Η χρήση των πιο πάνω επιτρέπεται μόνο σε αστικές περιοχές, βιομηχανικές/βιοτεχνικές ζώνες και κρίσιμες υποδομές, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται ενισχυμένα μέτρα πυροπροστασίας.

Η κυβέρνηση στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής, καθώς οι προβλεπόμενες ποινές είναι εξοντωτικές για όσους θέσουν σε κίνδυνο το περιβάλλον και τις περιουσίες των πολιτών. Συγκεκριμένα, πρόσωπο που παραβαίνει το Διάταγμα είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €25.000 ή και στις δύο αυτές ποινές ή σε εξώδικο πρόστιμο €250 μέχρι €2,000 ανάλογα με την περίοδο διάπραξης του αδικήματος.

Η δημοσίευση του Διατάγματος σήμερα, 24 Απριλίου, δίνει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο ενημέρωσης του κοινού πριν την επίσημη έναρξη της επικίνδυνης περιόδου τον Ιούνιο. Οι Έπαρχοι θα έχουν πλέον τον πρώτο λόγο στις εισηγήσεις προς τον Υπουργό, ενώ η Αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στην ύπαιθρο για την πιστή εφαρμογή του νέου νόμου.