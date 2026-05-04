Ένα νέο κεφάλαιο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή άνοιξε το βράδυ της Κυριακής ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνοντας την Επιχείρηση Ελευθερία για τα Στενά του Ορμούζ για την οποία είπε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός των Στενών.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) παρουσίασε τις δυνάμεις που θα εμπλακούν στην επιχείρηση κάνοντας λόγο για «αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων, καθώς και 15.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων».

⚠ WARNING



Any American interference in the new maritime regime of the Strait of Hormuz will be considered a violation of the ceasefire.



The Strait of Hormuz and the Persian Gulf would not be managed by Trump's delusional posts!



No one would believe Blame Game scenarios! May 3, 2026

Από την πλευρά του το Ιράν απάντησε προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» όπως έγραψε στο Χ πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Εμπραχίμ Αζιζί.

Τι είναι η «Επιχείρηση Ελευθερία»

Στην ανακοίνωσή του ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε ότι έλαβε την απόφαση αφού πολλές χώρες, οι οποίες δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, απευθύνθηκαν στις ΗΠΑ ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για πλοία «ουδέτερων και αθώων παρατηρητών», τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις εχθροπραξίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο η Ουάσινγκτον δεσμεύεται να καθοδηγήσει με ασφάλεια τα πλοία αυτά εκτός των περιορισμένων θαλάσσιων ζωνών, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Διευκρίνισε, δε, ότι η πρωτοβουλία έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα καθώς, όπως ανέφερε, πολλά από τα πλοία αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά εφόδια, γεγονός που επιβαρύνει τις συνθήκες διαβίωσης των πληρωμάτων.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, η νέα επιχείρηση για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Ο ενας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα βρίσκονται «στην περιοχή» σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τον στρατό του Ιράν από το να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία που διασχίζουν το στενό. Παράλληλα οι δύο πηγές του Axios υποστήριξαν ότι το ναυτικό των ΗΠΑ πρόκειται να παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες θαλάσσιες διαδρομές στο στενό, ειδικά όσον αφορά τη χρήση αυτών που δεν έχουν ναρκοθετηθεί από τον ιρανικό στρατό.

Ο νέος μηχανισμός είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια συντονισμού για την κυκλοφορία στα Στενά με τη συμμετοχή χωρών, ασφαλιστικών εταιρειών και ναυτιλιακών οργανισμών, σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal, αλλά δεν περιλαμβάνει επί του παρόντος πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ για να συνοδεύουν πλοία.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι διπλωμάτες και πλοιοκτήτες υπενθύμισαν προηγούμενες αποτυχημένες παρόμοιες προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησής του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να στείλουν πολεμικά πλοία, ένα αίτημα που δεν εισακούστηκε. Χωρίς συνοδεία πολεμικών πλοίων, η προσπάθεια αυτή είναι απίθανο να αλλάξει σημαντικά την κατάσταση στα Στενά, ανέφεραν στην WSJ.

Επιχείρηση για να αισθάνονται ασφάλεια

Από την πλευρά της η πρώην αξιωματικός του Βασιλικού Αυστραλιανού Ναυτικού, Τζένιφερ Πάρκερ, δήλωσε στο CNN ότι αναμένει από τον αμερικανικό στρατό να αυξήσει την παρουσία του εντός και πάνω από τα Στενά του Ορμούζ για να παράσχει διαβεβαιώσεις στα εμπορικά πλοία που επιχειρούν να τα διασχίσουν.

«Αυτή φαίνεται να είναι μια επιχείρηση… η οποία δεν αφορά τόσο την παροχή άμεσης προστασίας σε ένα ή δύο πλοία και περισσότερο την προσπάθεια αλλαγής της κατάστασης στα Στενά ώστε τα πλοία «να αισθάνονται ασφαλή», είπε η Πάρκερ.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μερικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ και μια σειρά από αεροσκάφη που θα πετούν πάνω από την περιοχή, τα οποία θα μπορούσαν να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν τυχόν μικρά σκάφη ή πλοία που προσπαθούν να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία, πρόσθεσε η ειδικός.

