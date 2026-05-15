Στην Πορτογαλία ταξιδεύει το Θέατρο Ροή, παρουσιάζοντας στις 20 Μαΐου την παράσταση «Ξένες Γυναίκες Πρόσφυγες» στο ιστορικό Teatro Circo της Μπράγκα, έπειτα από πρόσκληση της CTB – Companhia de Teatro de Braga.

Πρόκειται για τη δεύτερη συμμετοχή της κυπριακής ομάδας στον σημαντικό πορτογαλικό θεατρικό οργανισμό, επιβεβαιώνοντας τη διαμόρφωση μιας σταθερής συνεργασίας που ενισχύει την πολιτιστική εξωστρέφεια της Κύπρου και την παρουσία του κυπριακού θεάτρου στη διεθνή σκηνή.

Η παράσταση, βασισμένη στο έργο της Όλγας Κοζάκου Τσιάρα, σε θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία της Βαλεντίνας Σοφοκλέους, προσεγγίζει το προσφυγικό ζήτημα μέσα από τη γυναικεία εμπειρία, φωτίζοντας τις έννοιες της απώλειας, της μοναξιάς, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ειρήνης.

Η παρουσία του Θεάτρου Ροή στην Πορτογαλία εντάσσεται στη διαρκή διεθνή δραστηριότητα του οργανισμού, ο οποίος συμμετέχει επί σειρά ετών σε καλλιτεχνικά δίκτυα, όπως η European Theatre Association, αλλά και σε φεστιβάλ, συνέδρια και συνεργασίες σε ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες.

Η παράσταση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού και τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Πρεσβείας στην Πορτογαλία.

