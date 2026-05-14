Μετά το Θέατρο Σκάλα, ο Δήμος Λάρνακας ξεκίνησε διαδικασίες και για την ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου Γεώργιος Λυκούργος, που παρουσιάζει φθορές, με στόχο να είναι έτοιμες οι δύο πολιτιστικές υποδομές πριν το 2030, χρονιά κατά την οποία η πόλη θα είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πριν από λίγες ημέρες, ο δήμος προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης ριζικής ανακαίνισης του θεάτρου, που εκτιμάται πως θα κοστίσει γύρω στα €2,5 εκατ. Το κόστος της μελέτης θα είναι περίπου €400.000 και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία υποβολής μέχρι τις 12 Ιουνίου.

Το έργο θα έχει ως στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κλειστού θεάτρου, που είναι το μεγαλύτερο στην πόλη της Λάρνακας. Σύμφωνα με τους όρους των προσφορών, η μελέτη ανακαίνισης θα περιλαμβάνει στατική και αντισεισμική αναβάθμιση, ενεργειακό εκσυγχρονισμό και διασφάλιση πλήρους προσβασιμότητας και δυνατότητας χρήσης του κτήριού και όλων των χώρων του από́ άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει μικρή μείωση της χωρητικότητας του θεάτρου που σήμερα διαθέτει 399 θέσεις. Επιπρόσθετα, θ’ αναβαθμιστούν όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων φωτισμού́, ήχου, κλιματισμού και αερισμού. Θα εκπονηθεί ακόμα ακουστική μελέτη, ενώ θ’ αναβαθμιστεί και ο θεατρικός μηχανολογικός εξοπλισμός.

Για το κτήριο προβλέπεται ποιοτική αναβάθμιση εξωτερικά και εσωτερικά, συμπεριλαμβανομένων της αίθουσας θεατών, της θεατρικής σκηνής, των καμαρινιών, του φουαγιέ και του περιβάλλοντος χώρου. Το έργο θα τύχει χρηματοδότησης από τον Δήμο Λάρνακας κι από ευρωπαϊκά ταμεία ή άλλους φορείς.

Σ’ ό,τι αφορά στο Θέατρο Σκάλα, το κτήριο του οποίου έχει κριθεί ακατάλληλο, βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική μελέτη που περιλαμβάνει και εργασίες για τη στατική επάρκειά του. Σημειώνεται πως το θέατρο θα φιλοξενήσει εκδηλώσεις το 2030, ενώ υπάρχει και ενδιαφέρον από τον ΘΟΚ ώστε να γίνει η βάση της Δραματικής Σχολής που προγραμματίζει στη Λάρνακα. Το κόστος του έργου, που αναμένεται να ξεκινήσει το 2027 και να ολοκληρωθεί το 2029, εκτιμάται πως θ’ ανέλθει στα €3,5 εκατ.