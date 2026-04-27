Ο ηθοποιός Γιάννης Τσουμαράκης θα ενσαρκώσει τον φερώνυμο ρόλο στην καλοκαιρινή παραγωγή του ΘΟΚ με τον Ίωνα του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, που θα παρουσιαστεί και στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Επιδαύρου.

Ο οργανισμός γνωστοποίησε το σκεπτικό και τους συντελεστές της πρότασης, που θα κάνει πρεμιέρα στην Κύπρο στις 16 Ιουλίου. Τον Γιάννη Τσουμαράκη, που είναι κάτοχος του βραβείου «Δημήτρης Χορν» για το 2025, πλαισιώνουν η Στέλα Φυρογένη (Κρέουσα), Νεοκλής Νεοκλέους (Ξούθος) και Βαλεντίνος Κόκκινος (Παιδαγωγός).

Μετά την περσινή επιτυχημένη συνεργασία του με τον ΘΟΚ στον «Επιθεωρητή» του Νικολάι Γκόγκολ, ο καταξιωμένος, πολύπειρος σκηνοθέτης Θωμάς Μοσχόπουλος επιστρέφει στον Οργανισμό και, ταυτόχρονα, στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, καταθέτοντας μια νέα ανάγνωση του ευριπίδειου δράματος. Η επιστροφή του σηματοδοτεί ακόμα μία δημιουργική συνάντηση με τον Ευριπίδη, έναν ποιητή με τον οποίο έχει αναμετρηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν (Βάκχες, Άλκηστη, Ιφιγένεια στη χώρα των Ταύρων).

Συμμετέχουν επίσης οι ηθοποιοί Βασίλης Αθανασόπουλος, Δημήτρης Αντωνίου, Ιωάννης Βαρβαρέσος, Γρηγόρης Γεωργίου, Νικόλας Γραμματικόπουλος, Μαρία Δράκου, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Ιωάννα Κορδάτου, Θεοφάνης Κοσμάς, Αντρέας Κουτσόφτας, Μάριαν Κυπριανού, Δημήτρης Λαγούτης, Πέλλα Μακροδημήτρη, Θεόφιλος Μανόλογλου, Αθηνά Μουστάκα, Χρήστος Παπαδόπουλος, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Κρις Σπύρου, Μαρία Τσιάκκα, Βασίλης Χαραλάμπους.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία-Μετάφραση-Δραματουργική επεξεργασία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά-Κοστούμια: Βασίλης Παπατσαρούχας

Μουσική-Μουσική διδασκαλία-Μουσικός επί σκηνής: Αναστασία Δημητριάδου (nama dama)

Κίνηση-Χορογραφία: Φώτης Νικολάου

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Ορέστης Λαζούρας

Συνεργάτιδα παραγωγής: Ελένη Νικολάου

Οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου θα παρουσιαστούν στις 28 & 29 Αυγούστου και έχει ήδη ξεκινήσει η προπώληση στο more.com. Παραστάσεις στην Κύπρο από 16 Ιουλίου.

Για την πρόταση

Η παράσταση επιχειρεί να αναδείξει το παιγνιώδες και αμφίσημο πνεύμα του έργου, μετατρέποντας τη σκηνή σε έναν πολυπρισματικό χώρο αναστοχασμού όπου τα είδωλα της αλήθειας και του ψεύδους αλληλεπικαλύπτονται, αποκαλύπτουν και αποκρύπτουν, με το ερώτημα της ταυτότητας να παραμένει ανοιχτό, ρευστό και αγωνιώδες.

Πρόκειται για ένα από το πιο αινιγματικά έργα του αρχαίου δράματος. Ο Ίων δεν είναι μια «καθαρή» τραγωδία: κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν. Ένα έργο που δείχνει να συνομιλεί άμεσα με τη σύγχρονη εμπειρία, σε μια εποχή όπου όλα τίθενται διαρκώς υπό αμφισβήτηση και επαναδιαπραγμάτευση.

Η δράση εκτυλίσσεται στο ιερό μαντείο του Απόλλωνα στους Δελφούς, που συνιστά ένα κατώφλι ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό. Εκεί μεγαλώνει ο νεαρός Ίων χωρίς όνομα και επίγνωση της καταγωγής του, πασχίζοντας να συγκροτήσει μέσα από σπαράγματα μια συμπαγή ταυτότητα, την ίδια στιγμή που οι θεατές γνωρίζουν ήδη την αλήθεια. Μέσα από αντιφάσεις, διαθλάσεις και παρερμηνείες, το θολό, σχεδόν αόρατο παρελθόν αποκρυσταλλώνεται σε ατόφιο, χειροπιαστό παρόν, μια προσδοκία νοήματος αναδύεται μέσα από το κενό.