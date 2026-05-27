Εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού συσκευασίας στην πολιτεία Ουάσιγκτον, στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Τρίτη.

Δεξαμενή που περιείχε «λευκό υγρό» παρουσίασε διαρροή σε εγκατάσταση της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging, θυγατρικής του ιαπωνικού ομίλου Nippon Paper, αναφέρει κοινή ανακοίνωση της επιχείρησης και του πυροσβεστικού σώματος της πόλης Λόνγκβιου, που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook.

Αναφέρεται σε «θανάτους» και «σοβαρούς τραυματισμούς» εξαιτίας του δυστυχήματος, χωρίς να δίνει συγκεκριμένους αριθμούς.

Το κείμενο καθησυχάζει πως δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, ωστόσο δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες για τη φύση της ουσίας που διέρρευσε.

Η βιομηχανία κατασκευάζει χαρτονένιες συσκευασίες για υγρά.

Σύμφωνα με αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον Σκοτ Γκόλντσταϊν, 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους πυροσβέστης, υπέστησαν «ευρύ φάσμα» τραυματισμών- από ελαφρείς ως κρίσιμους.

Κατά τον κ. Γκόλντσταϊν, η δεξαμενή από όπου διέρρευσε το υγρό είχε χωρητικότητα 80.000 γαλονιών (300.000 λίτρων) και ήταν γεμάτη κατά περίπου το 60%.

I just met with leaders at key state agencies tracking the latest on the Longview explosion.



Ecology and L&I have teams are on the scene.



Washington State Emergency Management is in constant communication with local responders.



I directed our National Guard teams on alert.… https://t.co/ZPZ51nLENB — Governor Bob Ferguson (@GovBobFerguson) May 26, 2026

«Με λυπεί βαθιά το ότι υπήρξαν θάνατοι», ανέφερε μέσω X ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσιγκτον, ο δημοκρατικός Μπομπ Φέργκιουσον, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και προσθέτοντας πως «σκέφτεται» τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και τα μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

