Παρά τις αυξήσεις στις τιμές του αλκοόλ στην Ευρώπη, υπάρχουν ακόμη προορισμοί με φθηνή μπύρα και οικονομικό κρασί.

Παραθαλάσσιες πόλεις, ιστορικά κέντρα και νησιά με εντυπωσιακή φύση συνδυάζουν χαμηλές τιμές με καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν πιο προσιτές αποδράσεις.

Σ’ αυτούς τους προορισμούς, οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν μια μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί χωρίς να ξοδέψουν πολλά χρήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία από πλατφόρμες κόστους ζωής και ταξιδιωτικές ιστοσελίδες όπως τα συγκέντρωσε η Daily Mail, χώρες όπως η Τσεχία, η Μάλτα, η Ισπανία και η Πορτογαλία εξακολουθούν να προσφέρουν ιδιαίτερα οικονομικές επιλογές σε μπύρα και κρασί, ενώ και η Ελλάδα παραμένει ανταγωνιστική σε αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς.

Τσεχία: Η πρωτεύουσα της οικονομικής μπύρας

Η Τσεχία παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους λάτρεις της μπύρας, με μια μεγάλη τοπική μπύρα να κοστίζει περίπου 2,50 ευρώ. Η χώρα, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο χάρη στη μακρά παράδοση ζυθοποιίας της.

Παράλληλα, η Πράγα προσφέρει και προσιτές επιλογές για τους φίλους του κρασιού, με ένα ποτήρι να κοστίζει συνήθως από 3 έως 5 ευρώ.

Μάλτα: Ιστορία, UNESCO και οικονομικά ποτά

Η Μάλτα συνδυάζει ιστορικά αξιοθέατα, εντυπωσιακή ακτογραμμή και σχετικά χαμηλές τιμές στα ποτά. Η πρωτεύουσα Βαλέτα, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και νικήτρια στα Readers’ Choice Awards του Condé Nast Traveller για το 2025, ξεχωρίζει για τη μπαρόκ αρχιτεκτονική της.

Μια μπύρα μέσα στα ιστορικά τείχη της πόλης κοστίζει περίπου 4,29 ευρώ, ενώ μπορεί να βρει κανείς ένα μπουκάλι κρασί από σούπερ μάρκετ ακόμη και με 7 ευρώ.

Ισπανία: Από τη Costa Blanca μέχρι τη La Palma

Η Ισπανία συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο προορισμό για όσους αναζητούν ήλιο και οικονομική διασκέδαση. Στην Costa Blanca, μια μεγάλη τοπική μπύρα κοστίζει περίπου 3 ευρώ, ενώ στη La Palma οι τιμές πέφτουν ακόμη και στο 1,50 ευρώ.

Η La Palma, ένα από τα μικρότερα Κανάρια Νησιά, είναι γνωστή για τα καταπράσινα τοπία της και συχνά αποκαλείται «το όμορφο νησί». Παρά το μικρό της μέγεθος, διαθέτει πλούσια φύση και πεζοπορικές διαδρομές διεθνούς φήμης, όπως εκείνη στο Εθνικό Πάρκο Caldera de Taburiente, προστατευόμενο από την UNESCO.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η Castelló de la Plana, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μια μεγάλη μπύρα με περίπου 3 ευρώ. Στην υπόλοιπη Ισπανία, η τιμή ενός ποτηριού κρασί κυμαίνεται περίπου από 2,50 έως 4,40 ευρώ, ενώ στις Βαλεαρίδες Νήσους φτάνει έως και τα 5,20 ευρώ.

Ιταλία: Η Καλαβρία και η πατρίδα της ’Nduja

Στο νότιο άκρο της Ιταλίας, η Καλαβρία αποτελεί έναν οικονομικό προορισμό για φαγητό και ποτό. Η περιοχή, γνωστή ως πατρίδα της πικάντικης ‘Nduja’ (λουκάνικο από χοιρινό), προσφέρει κρασί με μόλις 2 ευρώ το ποτήρι, ενώ μια μεγάλη τοπική μπύρα κοστίζει περίπου 5,42 ευρώ.

Γενικότερα στην Ιταλία, οι τιμές για ένα ποτήρι κρασί κυμαίνονται μεταξύ 2,90 και 4,30 ευρώ.

Σλοβακία: Η παραδοσιακή γοητεία της Μπρατισλάβα

Η Μπρατισλάβα, με την παλιά πόλη, τα λιθόστρωτα σοκάκια και τα ιστορικά κτίρια, παραμένει ένας προσιτός προορισμός στην Κεντρική Ευρώπη.

Το ιστορικό Slovak Pub, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μαγαζιά της πόλης, προσφέρει μπύρα με περίπου 3 ευρώ. Το κατάστημα εκτείνεται σε 11 διαφορετικές αίθουσες, καθεμία αφιερωμένη σε διαφορετική περίοδο της σλοβακικής ιστορίας. Παράλληλα, ένα μπουκάλι κρασί από σούπερ μάρκετ κοστίζει περίπου 5,20 ευρώ.

Πορτογαλία: Οικονομικές τιμές και ανερχόμενοι προορισμοί

Η Πορτογαλία αποτελεί κορυφαία επιλογή για τους ταξιδιώτες, χάρη στο κλίμα, τις παραλίες και τις προσιτές τιμές.

Η τοπική μπύρα μπορεί να κοστίζει μόλις 2,50 ευρώ, ενώ ένα μπουκάλι κρασί από σούπερ μάρκετ διατίθεται περίπου στα 5,20 ευρώ. Στην πόλη Γκιμαράες, στον βορρά της χώρας, μια μπύρα κοστίζει ακόμη λιγότερο, καθώς μπορεί να βρεθεί με 2 ευρώ το μπουκάλι και 2,50 ευρώ η μεγάλη μπύρα.

Η πόλη μπήκε πρόσφατα και στη λίστα του BBC με τα 20 κορυφαία μέρη για ταξίδι το 2026.

Ουγγαρία: Θερμά λουτρά και χαμηλό κόστος

Η Βουδαπέστη παραμένει δημοφιλής χάρη στην εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και τα φημισμένα θερμά λουτρά της. Παράλληλα, θεωρείται αρκετά οικονομική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Στην Ουγγαρία, η τιμή ενός ποτηριού κρασί κυμαίνεται από 712 έως 1.424 φιορίνια, ενώ μια μπύρα μπορεί να κοστίζει περίπου 800 φιορίνια. Στη Βουδαπέστη, μια πίντα τοπικής lager φτάνει τα 1.200 φιορίνια.

Βουλγαρία: Άνοδος του τουρισμού και χαμηλές τιμές

Η Βουλγαρία γνωρίζει σημαντική τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με περισσότερους από 13,6 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες το 2025, αριθμός αυξημένος κατά 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι επισκέπτες επιλέγουν τη χώρα για τα γραφικά δρομάκια, την τοπική κουζίνα και τις χαμηλές τιμές, καθώς η μπύρα κοστίζει περίπου 2,07 ευρώ και το κρασί από 2,30 έως 4,40 ευρώ το ποτήρι.

Πολωνία: Οι «Μαλδίβες της Πολωνίας»

Η Πολωνία συνδυάζει οικονομικά ποτά με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και πλούσια ιστορία. Η τοπική μπύρα κοστίζει περίπου 15 ζλότι (περίπου 3,5 ευρώ), ενώ οι τιμές του κρασιού κυμαίνονται μεταξύ 8,30 και 16,60 ζλότι (περίπου 1,9 έως 4 ευρώ).

Ξεχωρίζει επίσης το Park Grodek στην πόλη Jaworzno, γνωστό και ως «Μαλδίβες της Πολωνίας». Η περιοχή εκτείνεται σε 60 εκτάρια (600.000 τετραγωνικά μέτρα) με καταπράσινα τοπία και κρυστάλλινα νερά, ενώ οι μεγάλες μπύρες κοστίζουν περίπου 9,80 ζλότι (περίπου 2,30 ευρώ).

Ελλάδα: Νησιά, παραλίες και προσιτές επιλογές

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ευρώπη, χάρη στα νησιά, τις παραλίες και το φυσικό τοπίο της.

Οι τιμές για ένα ποτήρι κρασί κυμαίνονται συνήθως από 2,90 έως 4,30 ευρώ, ενώ μια μεγάλη τοπική μπύρα κοστίζει περίπου 4,90 ευρώ.

Ξεχωρίζει η Κεφαλονιά, που συχνά συγκρίνεται με την Καραϊβική λόγω των εξωτικών παραλιών και των ανεπηρέαστων τοπίων της. Εκεί, μια μπύρα κοστίζει περίπου 4,25 ευρώ, σημειώνει η Daily Mail.

iefimerida.gr