Μετά την αρνητική απάντηση που έλαβαν από τις Βρετανικές Βάσεις για επέκταση της λατομικής ζώνης Ξυλοφάγου, οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα λατομεία της περιοχής, απέκλεισαν το πεδίο βολής των ΒΒ.

Στη διαμαρτυρία συμμετέχουν διά θαλάσσης με βάρκες και επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι θεωρούν πως η λειτουργία του πεδίου βολής Ξυλοφάγου, μειώνει δραστικά το εισόδημά τους. Οι διαμαρτυρόμενοι διαμηνύουν πως η διαμαρτυρία τους θα διαρκέσει επ’ αόριστον και μέχρι οι Βρετανικές Βάσεις να επανεξετάσουν το αίτημά τους για επέκταση της λατομικής ζώνης Ξυλοφάγου. Γι’ αυτό απέκλεισαν κάθε πρόσβαση στο πεδίο βολής για να εμποδίσουνοποιεσδήποτε δραστηριότητες των Βρετανικών Βάσεων.

Όπως αναφέρουν ενημερώθηκαν επίσημα στις 16 Ιανουαρίου 2026 σε συνάντηση του προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Λατομείων, Αντώνη Λατούρου με το Τμήμα Περιβάλλοντος των Βρετανικών Βάσεων που ανέφερε πως δεν μπορεί να παραχωρηθεί άδεια επέκτασης των λατομείων καθώς χρειάζονται μελέτες, κάτι που, όπως λένε, δεν ισχύει.