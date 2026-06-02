Άσχημη τροπή πήρε για τον ταυρομάχο Πάκο Ουρένια η ταυρομαχία στην οποία συμμετείχε στην αρένα Las Ventas στη Μαδρίτη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Ουρένια δεν υπολόγισε σωστά όσο κουνούσε το κόκκινο πανί μπροστά στον ταύρο, με αποτέλεσμα το μεγαλόσωμο ζώο να τον καρφώσει με τα κέρατά του.

Στο βίντεο φαίνεται ο ταύρος να πετάει τουλάχιστον δύο φορές τον Ουρένια στον αέρα πριν να παρέμβουν συνάδελφοί του για να αποτρέψουν τα χειρότερα: Οι γνωστοί και ως «quadrillas» κάλυψαν τα μάτια του ταύρου με τα δικά τους κόκκινα πανιά δίνοντας στον Ουρένια αρκετό χρόνο για να ξεφύγει.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ουρένια που έφυγε κουτσαίνοντας από την αρένα, υπέστη τραύμα 30 εκατοστών από το χτύπημα του ταύρου.

Herido Paco Ureña en el tercer Adolfo de la tarde en Madrid. pic.twitter.com/0Yf5mpynLW — Media Veronica Radio La Isla (@MveronicaRLI) May 31, 2026

