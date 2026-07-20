Διφορούμενες είναι οι απόψεις που καταγράφονται μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης για την υπόθεση Videogate. Ο τέως πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Χρίστος Κληρίδης, μιλώντας στο philenews, διατύπωσε την άποψη ότι η ανακοίνωση του πορίσματος δεν αποτελεί συγχωροχάρτι για την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη.

Την ίδια στιγμή, ο νυν πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, τονίζει πως όταν κάποιοι προσπαθούν να πλήξουν την Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην θυσιάζονται όλα στον βωμό του κομματισμού ή της αντιπαράθεσης.

«Έκπληξη για όσα καταγράφονται στο πόρισμα»

Αρχικά, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι για τον ίδιο αποτέλεσε έκπληξη το πόρισμα. «Ως πολίτες είχαμε την ευκαιρία να δούμε το περιεχόμενο του επίμαχου βίντεο, το οποίο δεν διαψεύδεται».

Τόνισε ότι στο πόρισμα αναφέρεται πως υπήρξε επεξεργασία. «Εγώ δεν έχω δει τις 26 ώρες του βίντεο για να ξέρω αν η επεξεργασία ήταν ουσιώδης ή αλλοίωνε, με οποιονδήποτε τρόπο, αυτά που ακούσαμε», είπε.

Συμπλήρωσε ότι δεν έχει διαβάσει το σύνολο του πορίσματος, σημειώνοντας ότι θα ήταν καλό να δοθεί στη δημοσιότητα για σκοπούς διαφάνειας. Ο κ. Κληρίδης επεσήμανε ότι ο κ. Πασχαλίδης εξέτασε συγκεκριμένα θέματα. «Για παράδειγμα, δεν εξέτασε όλο το φάσμα που αφορά το Ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης», είπε.

Πρόσθεσε ότι ο ποινικός ανακριτής δεν διαπιστώνει την ύπαρξη ποινικών αδικημάτων, υπογραμμίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν πειθαρχικά αδικήματα ή θέματα ηθικής ή ότι διαγράφονται οι πολιτικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι όσα λέχθηκαν ήταν πάρα πολύ σοβαρά, ανεξαρτήτως του πορίσματος.

«Δεν αποτελεί συγχωροχάρτι»

Όπως εξήγησε, το εν λόγω πόρισμα δεν αποτελεί συγχωροχάρτι για την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, τους υπουργούς της και όλους όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ερωτηθείς για τις αναφορές που καταγράφονται στην ανακοίνωση, ότι ζητήθηκε από εμπλεκόμενους να σχολιάσουν συγκεκριμένες αναφορές και αυτοί αρνήθηκαν, εξήγησε πως «ένας ποινικός ανακριτής καλεί ένα πρόσωπο για να δώσει κατάθεση και όχι για να σχολιάσει. Αν αρνήθηκαν να δώσουν κατάθεση, τότε είναι ποινικό αδίκημα. Αν όμως επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής, επειδή μπορεί να εμπλέκονται στη διάπραξη κάποιων αδικημάτων, είναι συνταγματικό τους δικαίωμα».

Ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί να δώσει κατάθεση όταν κληθεί από ποινικό ανακριτή.

Τέλος, ανέφερε ότι η υπόθεση Videogate έχει παραμείνει σαν μια τεράστια «τάτσα» για το Προεδρικό.

«Να μην θυσιάζονται όλα στον βωμό του κομματισμού»

Από την πλευρά του, ο κ. Βορκάς, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι ο ποινικός ανακριτής καταγράφει στο πόρισμά του πως τα πλάνα δεν είναι αυθεντικά, αλλά προϊόν επεξεργασίας. «Αποτελούν προϊόν παράνομης προέλευσης, απαράδεκτης μαρτυρίας, αερολογίας, φαφλατισμών για δημιουργία εντυπώσεων γύρω από τα πρόσωπα που φαίνονται ως πρωταγωνιστές».

Υπογράμμισε ότι εκείνο που έχει σημασία είναι πως, όταν κάποιοι προσπαθούν να πλήξουν την Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην θυσιάζονται όλα στον βωμό του κομματισμού ή της αντιπαράθεσης. «Πρέπει να αγαπήσουμε επιτέλους την Κύπρο και να διασφαλίσουμε ότι οι θεσμοί δεν θα κατηγορούνται αβασάνιστα».

Ακόμη, είπε ότι θα χρειαστεί χρόνος ώστε να ανακαλυφθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτό το βίντεο και ποιος ήταν ο στόχος τους. «Μπορεί να είναι μια εχθρική χώρα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», είπε.