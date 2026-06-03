Στους λόγους που οδήγησαν τη Safe Bulkers στη διπλή εισαγωγή της στο Euronext Athens, αλλά και στη στρατηγική της εταιρείας σε περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αναφέρθηκε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, Πόλυς Χατζηιωάννου.

Η Safe Bulkers διαπραγματεύεται πλέον και στο ελληνικό ταμπλό, σε μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται σημαντικό ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά και τη ναυτιλιακή παρουσία σε αυτήν.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την τελετή εισαγωγής της εταιρείας, ο Πόλυς Χατζηιωάννου ανέφερε ότι από το 2022, όταν η Safe Bulkers είχε εκδώσει το πρώτο ομόλογο εταιρείας ξηρού φορτίου που διαπραγματευόταν στο ΧΑ, είχε δεχθεί προτάσεις για διπλή εισαγωγή.

Όπως σημείωσε, η είσοδος της Ελλάδας σε μια μεγαλύτερη αγορά, η οποία αποτελείται από οκτώ χώρες, δημιουργεί πλέον νέες δυνατότητες. Μέσω της διπλής εισαγωγής, η εταιρεία αποκτά πρόσβαση σε αγορές όπως το Όσλο, το Μιλάνο, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, οι Βρυξέλλες, το Δουβλίνο και η Λισσαβόνα, ενώ ενισχύεται και η προβολή της σε περισσότερους αναλυτές.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι περίμενε να ωριμάσουν οι συνθήκες και πως η ένταξη της Ελλάδας στο Euronext ήταν ο παράγοντας που τον ώθησε να λάβει την απόφαση. Εκτίμησε, επίσης, ότι το παράδειγμα της Safe Bulkers θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει πλέον δημιουργήσει το απαραίτητο πλαίσιο για την εύρυθμη λειτουργία και στις δύο αγορές.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα δικηγορικά γραφεία White & Case και Ποταμίτης Βεκρής, με τα οποία συνεργάστηκε η Safe Bulkers για την εισαγωγή της, έχουν διαμορφώσει τα αναγκαία βήματα που θα μπορούν να ακολουθήσουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι του ναυτιλιακού κλάδου.

Ποντάρισμα στη spot αγορά

Σε σχέση με τη ναυλαγορά και τη στάση της εταιρείας, ο Πόλυς Χατζηιωάννου ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση του Capital.gr, ότι στην παρούσα φάση ναυλώνει την πλειονότητα των πλοίων της Safe Bulkers στη spot αγορά, καθώς η απόσταση από τα charter παραμένει σημαντική.

Η τοποθέτηση αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική της εταιρείας σε μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων και αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, κατά την οποία η ευελιξία στη ναύλωση θεωρείται κρίσιμος παράγοντας.

Orderbook με 11 νέα πλοία

Αναφερόμενος στην επέκταση μέσω νεότευκτων πλοίων, ο κ. Χατζηιωάννου σημείωσε ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει από το 2020 στην παραγγελία 11 πλοίων dry bulk.

Το orderbook περιλαμβάνει και δύο πλοία methanol dual-fuel, με τις παραδόσεις να αναμένονται από το τρίτο τρίμηνο του 2026 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2029.

Η Safe Bulkers διαθέτει συνολικά 45 πλοία dry bulk, με την πλειονότητά τους, άνω του 80%, να έχει κατασκευαστεί σε υπερσύγχρονα ιαπωνικά ναυπηγεία. Με τις νέες παραγγελίες, ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου διαμορφώνεται στα 10,5 έτη.

Ο Πόλυς Χατζηιωάννου αναφέρθηκε και στην ιστορία της εφοπλιστικής οικογένειας, σημειώνοντας ότι μετρά 65 χρόνια δραστηριότητας στο dry bulk, ενώ το 47% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης παραμένει στα χέρια της οικογένειας.

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση

Η Safe Bulkers προβάλλει την ισχυρή χρηματοοικονομική της θέση ως ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που στηρίζουν το αναπτυξιακό της πλάνο και την ανανέωση του στόλου.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία, ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώνεται στο 34%, επίπεδο που χαρακτηρίζεται συντηρητικό και, σύμφωνα με την εταιρεία, της επιτρέπει να χρηματοδοτήσει πλήρως το «πράσινο» επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιπλέον, η Safe Bulkers διαθέτει συνολικούς κεφαλαιακούς πόρους και ρευστότητα ύψους 399 εκατ. δολαρίων. Από αυτά, τα 190 εκατ. δολάρια αφορούν ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις και δεσμευμένα διαθέσιμα, ενώ επιπλέον 209 εκατ. δολάρια είναι διαθέσιμα μέσω revolving credit facility.

Capital.gr