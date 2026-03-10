Ο καθορισμός πλαφόν στο ύψος της συνεισφοράς που καταβάλλουν οι ασθενείς στα φαρμακεία κατά την εκτέλεση των συνταγών τους, για συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων, φαίνεται να είναι το επικρατέστερο σενάριο για την επίλυση του προβλήματος που προέκυψε τους τελευταίους δύο μήνες σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόβλημα παρουσιάστηκε μετά από αλλαγές στους καταλόγους φαρμάκων του ΓεΣΥ, λόγω λήξης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατεντών) σε ορισμένα πρωτότυπα σκευάσματα και την ταυτόχρονη μείωση της τιμής κάποιων εξ’ αυτών, με αποτέλεσμα η συνεισφορά που καταβάλλουν οι ασθενείς να ξεπεράσει τα €20.

Αναφέρεται επίσης, ότι πρόκειται για τις κατηγορίες στις οποίες υπάρχουν φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την ίδια πάθηση, χωρίς όμως να περιέχουν την ίδια δραστική ουσία.

Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον ΟΑΥ με τη συμμετοχή της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Καινοτομίας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα σενάρια, ωστόσο το επικρατέστερο αφορά σε αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της συνεισφοράς των ασθενών για τη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων, με στόχο τον περιορισμό της οικονομικής επιβάρυνσης, με τον καθορισμό πλαφόν στο ύψος της συνεισφοράς.

Συγκεκριμένα, φαίνεται να προκρίνεται η θέσπιση ανώτατου ορίου συνεισφοράς συζητήθηκε πλαφόν συγκεκριμένο ποσό (σύμφωνα με πληροφορίες €8), χωρίς όμως να συμφωνηθεί, ενώ το ποσό που θα υπερβαίνει το όριο αυτό θα απορροφάται, από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τον ΟΑΥ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα προκύψει μεταξύ τους κατόπιν διαπραγμάτευσης.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών δεν τοποθετήθηκαν, προς το παρόν θετικά προς αυτό το ενδεχόμενο ωστόσο, δεσμεύτηκαν να εξετάσουν τη συγκεκριμένη πρόταση και να επανέλθουν με τις θέσεις τους.

Το ζήτημα αφορά κυρίως φάρμακα που χορηγούνται σε ηλικιωμένους ασθενείς, πολλοί από τους οποίους είναι συνταξιούχοι και καλούνται, τους τελευταίους δύο μήνες, να καλύψουν το αυξημένο κόστος από την τσέπη τους καθώς η μετάβαση σε φθηνότερο σκεύασμα της ίδιας κατηγορίας δεν αποτελεί πάντα εφικτή επιλογή, αφού η αλλαγή δραστικής ουσίας μπορεί να επηρεάσει τη θεραπευτική αγωγή και τη σταθερότητα της κατάστασης των ασθενών.

Ο ΟΑΥ, θα ετοιμάσει γραπτώς την πρόταση του την οποία θα καταθέσει στους εκπροσώπους των φαρμακευτικών εταιρειών θέτοντας το χρονοδιάγραμμα της μιας εβδομάδας για να λάβει τις δικές τους τοποθετήσεις.