Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν χιλιάδες ασθενείς οι οποίοι, μετά τις ανακατατάξεις, λόγω λήξης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (πατέντας), για συγκεκριμένα φάρμακα, είδαν σημαντική αύξηση της συνεισφοράς ΙΙ που καταβάλλουν κατά την εκτέλεση των συνταγών τους στα φαρμακεία του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Πρόκειται για φάρμακα τα οποία, αν και οι τιμές δεν έχουν αλλάξει, έχουν βρεθεί σε διαφορετική θέση, στην κατηγορία φαρμάκων στην οποία ανήκουν στους καταλόγους του ΓεΣΥ, με αποτέλεσμα, να επηρεάζεται η δική τους συνεισφορά στο Σύστημα.

«Στην πραγματικότητα πρόκειται για τα φάρμακα που ονομάζουμε “me too” και για τα οποία στις αρχές της εφαρμογής του ΓεΣΥ είχε γίνει μια ειδική συμφωνία μεταξύ Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και φαρμακευτικών εταιρειών», είπε μιλώντας στον «Φ» ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Μάριος Κουλούμας και εξήγησε: «Σε κάποιες κατηγορίες φαρμάκων, βάσει του καταλόγου του ΓεΣΥ, υπάρχουν σκευάσματα που χορηγούνται για την ίδια πάθηση αλλά δεν περιέχουν μεταξύ τους την ίδια φαρμακευτική ουσία. Δηλαδή ένας ασθενής με συγκεκριμένο καρδιολογικό πρόβλημα μπορεί να παίρνει το Α φάρμακο και ένας άλλος με το ίδιο το πρόβλημα το Β φάρμακο. Επιλέγει ο γιατρός το πιο είναι κατάλληλο για τον κάθε ασθενή. Με απλά λόγια, είναι φάρμακα που κάνουν την ίδια δουλειά αλλά δεν είναι τα ίδια σε ό,τι αφορά την δραστική τους ουσία».

Βάσει του συστήματος με το οποίο καθορίζονται οι συνεισφορές, «όταν σε μια κατηγορία φαρμάκων ενταχθεί φθηνότερο σκεύασμα, συνήθως «σπάζει» η πατέντα ενός πρωτότυπου και εντάσσεται γενόσημό του, τού οποίου η τιμή είναι χαμηλότερη, ο ασθενής που λάμβανε το πρωτότυπο, που περιέχει συγκεκριμένη ουσία έχει την επιλογή να μεταπηδήσει στο γενόσημο και να μην πληρώνει συνεισφορά. Το πρόβλημα αφορά τα υπόλοιπα φάρμακα που ανήκουν μεν στην ίδια κατηγορία αλλά περιέχουν άλλη ουσία.

Βάσει της πρακτικής που είχε συμφωνηθεί το 2019 μεταξύ ΟΑΥ και φαρμακευτικών εταιρειών, η συνεισφορά των φαρμάκων αυτών, προκειμένου να συγκρατηθούν οι συνεισφορές, το ποσό που πληρώνει ο ασθενής καθορίζεται στη διαφορά της τιμής του φαρμάκου που λαμβάνει με το πρωτότυπο φάρμακο που περιέχει άλλη ουσία αλλά η παντέντα του «έσπασε» και υπάρχει πλέον «γενόσημό του».

Αυτή τη στιγμή, είπε ο επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΑΚ, «είδαμε σημαντική μείωση στην τιμή φαρμάκων, των οποίων η πατέντα έσπασε αφού ενδεχομένως και οι ίδιες οι εταιρείες να προχώρησαν σε μείωση τιμής, προκειμένου να παραμείνουν οι ασθενείς στο δικό τους φάρμακο και να μην μεταπηδήσουν στο γενόσημο που εντάχθηκε στο ΓεΣΥ και έχει μηδενική συνεισφορά». Αυτό όμως, «έχει σοβαρό αντίκτυπο σε όσους ασθενείς λάμβαναν το πρωτότυπο φάρμακο που περιέχει άλλη ουσία, αλλά ανήκει στην ίδια κατηγορία, καθώς η διαφορά της τιμής τους από την τιμή του πρωτότυπου που έχασε την πατέντα του και, ταυτόχρονα, η τιμή του μειώθηκε σημαντικά, είναι πλέον πολύ μεγάλη και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τα €20».

Συνταξιούχοι οι περισσότεροι ασθενείς

Τα φάρμακα για τα οποία και η ΟΣΑΚ έλαβε παράπονα, τόσο από ασθενείς, όσο και από γιατρούς, χορηγούνται κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, συνταξιούχους, αρκετοί εκ των οποίων χαμηλοσυνταξιούχοι που σίγουρα δεν μπορούν να καταβάλλουν κάθε μήνα πέραν των €20 συνεισφορά για ένα μόνο φάρμακο.

«Η αλλαγή ουσίας και η μεταπήδηση στο φθηνότερο φάρμακο της κατηγορίας στην οποία ανήκει το δικό τους φάρμακο, δεν είναι μια λύση η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η αλλαγή ουσίας μπορεί να απορρυθμίσει τους ασθενείς και να τους θέσει σε τεράστιο κίνδυνο. Ως ΟΣΑΚ, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε κάποια λύση διότι πρόκειται για περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ίδιες οι εταιρείες έρχονται και μειώνουν τις δικές τους τιμές, κάτι το οποίο είναι θετικό, επηρεάζουν όμως έτσι τις συνεισφορές των ασθενών που βρίσκονται σε άλλο φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία τους αλλά περιέχει διαφορετική ουσία. Εκείνο που λέμε είναι ότι δεν είναι δυνατό να θυματοποιούνται οι ασθενείς. Καλούμε, λοιπόν, τον ΟΑΥ και τις φαρμακευτικές εταιρείες να μπουν χωρίς καθυστέρηση σε έναν εντατικό διάλογο στον οποίο θα συμμετέχει και η ΟΣΑΚ για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα».