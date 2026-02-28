Νομικά και τεχνικά ζητήματα, νομικές και τεχνικές διαφωνίες ή διαφορετικές ερμηνείες της σύμβασης βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση με το χρονοδιάγραμμα να λήγει τον προσεχή Μάιο.

Τη μεγάλη σπαζοκεφαλιά του λογισμικού του Γενικού Συστήματος Υγείας τρέχει να λύσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, αφού ο χρόνος ήδη πιέζει, η σύμβαση του με τη διαχειρίστρια εταιρεία πλησιάζει στη λήξη της και τα προβλήματα στο σύστημα πληροφορικής, επανεμφανίζονται, πότε σε μεγάλη ένταση και πότε σε πιο χαμηλή, κατά μέσο όρο μια φορά κάθε δεκαπέντε ημέρες.

Η ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού προγράμματος, το εάν ανήκει δηλαδή στην ανάδοχο εταιρεία ή στον ΟΑΥ, βάσει πάντα της εν ισχύ σύμβασης, το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης, οι υποχρεώσεις του ιδιώτη διαχειριστή, οι ευθύνες του και τα διαρκή προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος πληροφορικής από τη μια αλλά και οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του ΟΑΥ από την άλλη, βρίσκονται στο τραπέζι του διαλόγου. Οι δύο πλευρές, όπως πληροφορούμαστε, διαφωνούν σε συγκεκριμένα σημεία αλλά καταβάλλουν προσπάθειες για επίλυση όλων των μεταξύ τους διαφορών το συντομότερο δυνατό.

Τις τελευταίες ημέρες οι διαπραγματεύσεις, μεταξύ ΟΑΥ και αναδόχου εταιρείας έχουν ενταθεί με την κάθε πλευρά να προβάλλει τα δικά της επιχειρήματα και διεκδικήσεις ενώ στο κάδρο μπαίνει πλέον και η Ελεγκτική Υπηρεσία η οποία ήδη μελετά τη συμφωνία μεταξύ ΟΑΥ και αναδόχου εταιρείας, παρακολουθεί τις διαδικασίες και ετοιμάζεται, όπως πληροφορούμαστε, να κάνει τη δική της παρέμβαση, εάν βεβαίως αυτό κριθεί απαραίτητο, στο πλαίσιο πάντα των αρμοδιοτήτων της.

Από πλευράς ΟΑΥ, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μόλις τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε στη Βουλή ότι η διαχείριση του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ θα περάσει στον Οργανισμό με τη λήξη της σύμβασης.

Ο Σταύρος Μιχαήλ είχε εξηγήσει ότι πρόθεση του Οργανισμού είναι η διατήρηση της συνεργασίας με τους υφιστάμενους υπεργολάβους, ώστε να μην κινδυνεύσει η λειτουργία του ΓεΣΥ ούτε και για μια ημέρα με παράλληλη μεταφορά της παρακολούθησης και του κεντρικού συντονισμού στον ΟΑΥ. Επικαλέστηκε μάλιστα και αντίστοιχο μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

Παρ’ όλα αυτά, παραδέχθηκε, η μετάβαση αυτή δεν είναι απλή, καθώς πρόκειται «για ιδιαίτερα μεγάλο συμβόλαιο και υπάρχουν και νομικές δυσκολίες, στην προσπάθεια».

Αν και η τοποθέτηση του προέδρου του ΟΑΥ, την οποία ο ίδιος ο κ. Μιχαήλ επανέλαβε στη συνέχεια σε αρκετές περιπτώσεις μιλώντας σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ήταν ξεκάθαρη και βάσει αυτής η συνεργασία του Οργανισμού με τη συγκεκριμένη διαχειρίστρια εταιρεία τερματίζεται με τη λήξη της σύμβασης, τα πιθανά σενάρια στην όλη υπόθεση εξακολουθούν να είναι δύο.

Βάσει του πρώτου, που είναι φυσικά και το επικρατέστερο, εφαρμόζεται το μοντέλο που έχει ήδη ανακοινωθεί αν και στην εξίσωση, αναπόφευκτα πρέπει να προστίθεται το κατά πόσον ο Οργανισμός είναι ή θα είναι έτοιμος για να αναλάβει τον συντονισμό του συστήματος πληροφορικής χωρίς να προκύψουν περαιτέρω προβλήματα στη λειτουργία του (σχετική επισήμανση έγινε και από την ηγεσία του ΟΑΥ στη Βουλή).

Από την άλλη βεβαίως ο ΟΑΥ επιβάλλεται να αναλάβει, σε κάποια στιγμή, τη διαχείριση του συστήματος πληροφορικής προχωρώντας μάλιστα και στην απαραίτητη αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό/επικαιροποίηση του.

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο η σύμβαση ανανεώνεται για κάποιο ακόμα διάστημα με την ελπίδα ότι η ανάδοχος εταιρεία θα καταφέρει να επιλύσει τα προβλήματα που εδώ και ένα χρόνο παρουσιάζει το λογισμικό του ΓεΣΥ ταλαιπωρώντας τους Κύπριους ασθενείς και επαγγελματίες υγείας.

Κρίσιμοι οι επόμενοι δύο μήνες

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενοι δύο μήνες, πρέπει να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμοι για το Γενικό Σύστημα Υγείας γενικά καθώς το σύστημα πληροφορικής αποτελεί και τη μηχανή λειτουργίας του ΓεΣΥ στην πράξη. Ως εκ τούτου η επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος, με τον ένα ή άλλο τρόπο, είναι επιβεβλημένη.

Υπενθυμίζεται ότι το λογισμικό του ΓεΣΥ από την ημέρα εφαρμογής του Συστήματος τον Ιούνιο του 2019 μέχρι και το Φθινόπωρο του 2024 λειτουργούσε χωρίς προβλήματα εξυπηρετώντας ασθενείς και επαγγελματίες υγείας.

Τα προβλήματα στη λειτουργία του άρχισαν να παρουσιάζονται μετά τη διακοπή της συνεργασίας της αναδόχου εταιρείας με κάποιους από τους υπεργολάβους της τους τελευταίους μήνες του 2024 και συνεχίστηκαν τους πρώτους μήνες του 2025. Ακολούθησαν κάποιες παρεμβάσεις του διαχειριστή και για αρκετούς μήνες δεν παρουσιάζονταν ιδιαίτερα προβλήματα. Στη συνέχεια ωστόσο, στα τέλη του 2025 και στις αρχές του 2026 τα προβλήματα επανεμφανίστηκαν με αποτέλεσμα να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση (που σε κάποιες περιπτώσεις είναι σκληρή) μεταξύ ΟΑΥ και αναδόχου εταιρείας.