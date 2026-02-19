Σε διάλογο με τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους οργανωμένους ασθενείς ετοιμάζεται να μπει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που προέκυψε σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων και έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση στις συνεισφορές που οι πολίτες καταβάλλουν στα φαρμακεία του ΓεΣΥ κατά την εκτέλεση των συνταγών τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες από πλευράς Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου δημοσιοποιήθηκαν παράπονα ασθενών οι οποίοι καλούνται πλέον να καταβάλλουν πέραν των €20 συνεισφορά για ένα μόνο σκεύασμα εξαιτίας των τελευταίων ανακατατάξεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων του ΓεΣΥ.

Σε δηλώσεις της η αρμόδια λειτουργός του ΟΑΥ Σοφία Πετρίδου εξήγησε ότι το πρόβλημα προέκυψε, κυρίως εξαιτίας της σημαντικής μείωσης στην τιμή κάποιων πρωτότυπων φαρμάκων που είχε ως αποτέλεσμα οι συνεισφορές για άλλα πρωτότυπα φάρμακα τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία να εκτοξευθούν.

Αυτό επειδή, η συνεισφορά ΙΙ για τα φάρμακα αυτά υπολογίζεται με βάση τη διαφορά της τιμής μεταξύ των πρωτότυπων σκευασμάτων, βάσει φόρμουλας που είχε συμφωνηθεί το 2023.

Φέτος, πρόσθεσε, παρατηρήθηκε, για πρώτη φορά μια τόσο μεγάλη μείωση στην τιμή συγκεκριμένων πρωτότυπων φαρμάκων που μας οδήγησε στο φαινόμενο αυτό.

Ο Οργανισμός, συνέχισε η κ. Πετρίδου, «έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία τόσο με τους οργανωμένους ασθενείς, όσο και με τις φαρμακευτικές εταιρείες προκειμένου να συναντηθούμε εντός Μαρτίου για να μελετήσουμε πιθανές λύσεις».

Ο ΟΑΥ, επεσήμανε, «ενδεχομένως να μπορούσε να απορροφήσει μέρος του συνολικού κόστους αλλά σίγουρα όχι όλο για αυτό χρειάζεται συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

«Θα συζητήσουμε διάφορα σενάρια προκειμένου να βρεθεί μια λύση σωστή και θα εφαρμόζεται με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει τους ασθενείς», τόνισε η κ. Πετρίδου.