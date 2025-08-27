Η Σαντορίνη βιώνει το πιο δύσκολο καλοκαίρι των τελευταίων ετών, καθώς η πτώση της τουριστικής κίνησης και η συρρίκνωση των εσόδων έχουν πλήξει σοβαρά την τοπική οικονομία. Οι επιχειρηματίες του νησιού προσδοκούσαν ανάκαμψη μετά το πλήγμα από τη σεισμική δραστηριότητα στις αρχές του έτους, ωστόσο οι αφίξεις παραμένουν μειωμένες.

Σύμφωνα με φορείς της αγοράς, η μείωση στα ξενοδοχεία φτάνει το 30%, παρά τις προσφορές και την πτώση τιμών στη διαμονή και την εστίαση. Παράλληλα, το υψηλό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αποθάρρυνε και τον εσωτερικό τουρισμό.

Στοιχεία της Fraport δείχνουν πτώση 8,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο (311 χιλ. επιβάτες έναντι 341 χιλ. το 2024), ενώ στο επτάμηνο η μείωση αγγίζει το 15%. Στον οικονομικό τομέα, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε πτώση 22,1% στον τζίρο των καταλυμάτων και 21% στην εστίαση, με απώλειες που φτάνουν συνολικά τα 46 εκατ. ευρώ.

Το πλήγμα είναι ιδιαίτερα έντονο στην αγορά των Αμερικανών τουριστών, που παραδοσιακά ενισχύουν την τοπική οικονομία, αλλά και από την Κίνα, με σημαντική μείωση επισκεπτών. Τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ καταγράφουν μείωση 7,5% στις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις τον Αύγουστο και 15% για το επόμενο διάστημα.

Η παρατεταμένη κάμψη αναμένεται να οδηγήσει αρκετές μονάδες σε πρόωρο κλείσιμο της σεζόν, με τους ξενοδόχους να ελπίζουν σε ανάκαμψη μόνο από την άνοιξη του 2026.

Capital.gr/Forbes