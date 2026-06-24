Αύξηση 6,5% σε ετήσια βάση κατέγραψαν τον Μάρτιο του 2026 οι παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος, παρά τις θανατώσεις ζώων που συνδέθηκαν με τον αφθώδη πυρετό, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Οι παραδόσεις ανήλθαν σε 30,94 χιλιάδες τόνους, έναντι 29,05 χιλιάδων τόνων τον Μάρτιο του 2025.

Σε μηνιαία βάση, η αύξηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Σε σύγκριση με τους 27,79 χιλιάδες τόνους που παραδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2026, οι παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος αυξήθηκαν κατά 11,33% τον Μάρτιο.

Ανοδικά κινήθηκε και η παραγωγή γάλακτος κατανάλωσης από αγελαδινό γάλα. Τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκε στους 4,64 χιλιάδες τόνους, από 4,48 χιλιάδες τόνους τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, όταν η παραγωγή είχε ανέλθει σε 4,25 χιλιάδες τόνους, καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι παραδόσεις και η παραγωγή γάλακτος κατανάλωσης συνέχισαν να ενισχύονται τον Μάρτιο, παρά τις επιπτώσεις που είχαν οι θανατώσεις ζώων λόγω του αφθώδους πυρετού.