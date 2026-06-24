Συμφωνία ύψους 9 δισ. δολαρίων για την προμήθεια και μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας προς την Αλβανία και τη Βοσνία από το 2030 ανακοίνωσε η Atlantic See, κοινή εταιρεία της ΔΕΠΑ Εμπορίας και του ομίλου AKTOR.

Η συμφωνία προβλέπει την πώληση συνολικά 1,5 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως από τις ΗΠΑ, με 1 δισ. κυβικά μέτρα να κατευθύνονται στην Αλβανία και 500 εκατ. κυβικά μέτρα στη Βοσνία.

Η Atlantic See θα διπλασιάσει τις ποσότητες φυσικού αερίου που θα αγοράζει από την αμερικανική Venture Global από το 2030 και για περίοδο 20 ετών, σε σχέση με το αρχικό συμβόλαιο που είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο.

Η συμφωνία παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρου Παπασταύρου, και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε ότι ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την ασφάλεια εφοδιασμού των χωρών της περιοχής. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα αποκτά κεντρικό ρόλο στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής.

Όπως είπε, στην ίδια αρχιτεκτονική εντάσσεται και η προοπτική εισαγωγής κυπριακού φυσικού αερίου σε υγροποιημένη μορφή στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ σημείωσε ότι σε λίγα χρόνια η Ελλάδα ενδέχεται επίσης να καταστεί παραγωγός φυσικού αερίου.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δήλωσε ότι η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Όπως ανέφερε, η συμφωνία προσφέρει περισσότερες επιλογές και ανθεκτικότητα στις χώρες που θα προμηθεύονται το αέριο.

Ο πρόεδρος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, δήλωσε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και διαφοροποιημένου ενεργειακού μέλλοντος για την Ευρώπη.

Σημείωσε ότι η πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές εφοδιασμού συνδέεται όχι μόνο με την οικονομία, αλλά και με τη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία. Πρόσθεσε ότι οι ελληνικές ενεργειακές υποδομές και διασυνδέσεις επιτρέπουν στη χώρα να λειτουργεί ως πύλη προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη συμφωνία εθνικής σημασίας και ανέφερε ότι υποστηρίζεται τόσο από την ελληνική όσο και από την αμερικανική κυβέρνηση.

Πρόσθεσε ότι αναμένεται να ακολουθήσει η οριστικοποίηση συμφωνιών για την προμήθεια φυσικού αερίου και με άλλες χώρες της περιοχής, με τις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προκαταρκτικές συζητήσεις.

Capital.gr