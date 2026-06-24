Σημαντική διεθνή διάκριση και εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στα Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του πορεία και την ισχυρή του παρουσία στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το ΤΕΠΑΚ πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες βελτιώσεις που έχει καταγράψει μέχρι σήμερα, ανεβαίνοντας από τις θέσεις 601-800 παγκοσμίως το 2025 στις θέσεις 301-400 το 2026. Παράλληλα, κατατάσσεται πρώτο μεταξύ των πανεπιστημίων της Κύπρου και της Ελλάδας που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατάταξη, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επιδόσεις του Πανεπιστημίου σε επιμέρους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), με δύο κατατάξεις ανάμεσα στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, το ΤΕΠΑΚ κατατάχθηκε στην 34η θέση παγκοσμίως στον Στόχο 2 «Μηδενική Πείνα» (Zero Hunger) και στην 89η θέση στον Στόχο 7 «Καθαρή και Προσιτή Ενέργεια» (Affordable and Clean Energy).

Τα πλήρη αποτελέσματα βρίσκονται στην επίσημη σελίδα του Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026 και μπορείτε να τα δείτε πατώντας ΕΔΩ.

Τα αποτελέσματα του 2026 επιβεβαιώνουν τη στρατηγική δέσμευση του ΤΕΠΑΚ για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση του θετικού του αποτυπώματος στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο επενδύει δυναμικά στο μέλλον, προχωρώντας στη δημιουργία Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της νέας Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα ανεγερθεί στη Λάρνακα.

Τα Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026 αποτελούν τη μοναδική παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων που αξιολογεί τη συμβολή των ιδρυμάτων στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα, την εκπαίδευση, τη διακυβέρνηση και την κοινωνική τους προσφορά.