Σε νέα περίοδο έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του θέτουν ευθέως υπό αμφισβήτηση τη λειτουργία του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας ευρωπαϊκές χώρες για ανεπαρκή συνεισφορά στην άμυνα και περιορισμένη στήριξη στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το τελευταίο διάστημα, ο Τραμπ προχώρησε σε αιχμηρές δηλώσεις κατά Ευρωπαίων ηγετών, ενώ παράλληλα εξήρε ηγέτες όπως ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ («ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος»), ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι («ένας σπουδαίος ηγέτης») και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν (για τον οποίο είπε ότι δεν έπρεπε να είχε αποβληθεί από τη G8), σε μια σειρά κινήσεων που δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε μια ριζική αναδιάταξη των διατλαντικών σχέσεων.

Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι «τον παρακάλεσε» για να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία στη σύνοδο των G7, κάτι που η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για «εντελώς κατασκευασμένους ισχυρισμούς».

Παράλληλα, προκάλεσε αναταράξεις στη Βρετανία όταν ανακοίνωσε πριν από επίσημη ενημέρωση την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε από Βρετανούς δημοσιογράφους ως «ακραία, ακόμη και για τα δεδομένα του».

Πιέσεις για ευρωπαϊκή συνεισφορά στο ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε έλεγχο διάρκειας έξι μηνών για να αξιολογήσουν ποιες ευρωπαϊκές χώρες «δεν πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους» στη Συμμαχία, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να μειωθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε αυτές.

Την ίδια γραμμή υιοθέτησε και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, θέτοντας ευθέως το ερώτημα για τον ρόλο χωρών όπως η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο στο ΝΑΤΟ, εφόσον περιορίζουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ. «Όταν χώρες, όπως η Ισπανία, μας αρνούνται τη χρήση αυτών των βάσεων, τότε, γιατί είστε στο ΝΑΤΟ;» αναρωτήθηκε ο Ρούμπιο τον Μάιο.

Στο επίκεντρο η Ευρώπη και ο πόλεμος στο Ιράν

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η ευρωπαϊκή απροθυμία να εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν και να παραχωρήσει στρατιωτικές υποδομές αποτελεί βασικό σημείο τριβής, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη συνέχιση της αμερικανικής «ομπρέλας ασφάλειας».

Ο Τραμπ έχει αφήσει ακόμη και ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη» και υποστηρίζοντας ότι δεν προσφέρει επαρκή στήριξη στην Ουάσινγκτον.



Κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε μια συνάντηση – την, πιθανώς, πιο σημαντική της Συμμαχίας από την επανεκλογή του Αμερικανού προέδρου – που θεωρείται καθοριστική για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων.

protothema.gr