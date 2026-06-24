Συνέχεια στις δράσεις για πάταξη των αδικημάτων παράνομης μετανάστευσης, και παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, έδωσε σήμερα η Αστυνομία, με νέα ευρείας κλίμακας επιχείρηση αστυνομικών ελέγχων, που διενήργησαν μέλη του επαρχιακού κλιμακίου της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΥΑΜ, στη Λευκωσία.

Η επιχείρηση ελέγχων άρχισε στις 6.00 το πρωί σήμερα και διήρκησε μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι. Ελέγχθηκαν συνολικά 35 πρόσωπα, ενώ συνελήφθησαν για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, εφτά πρόσωπα, υπήκοοι ξένων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται παράνομα στην Κύπρο.

Οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση, με τις διαδικασίες επαναπατρισμού τους να βρίσκονται σε εξέλιξη.