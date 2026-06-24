Ποινές φυλάκισης 2,5 και 4,5 ετών επέβαλε σήμερα (24/6) το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε δύο 28χρονους, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι κατόπιν παραδοχής τους σε αδικήματα που σχετίζονται με την κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών 500 γραμμαρίων κάνναβης. Για την ίδια υπόθεση κατηγορήθηκαν αρχικά άλλα δύο άτομα. Ο ένας δεν παραδέχθηκε ενοχή και θα δικαστεί σε χωριστή διαδικασία και ο άλλος έτυχε αναστολής η κατηγορία εναντίον του.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, στις 15 Απριλίου 2025 μέλος της Αστυνομίας εντόπισε στην περιοχή της Επισκοπής όχημα στο οποίο επέβαινε ο 28χρονος Ινδός (δεύτερος κατηγορούμενος) ως συνοδηγός. Ο τελευταίος θεάθηκε να τοποθετεί πράσινη σακούλα σε σημείο με πυκνή βλάστηση. Έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν στον εντοπισμό της σακούλας, εντός της οποίας βρέθηκαν 500 γραμμάρια κάνναβης.

Κατά την ανακοπή του οχήματος που οδηγούσε αργότερα ο δεύτερος κατηγορούμενος, στην κατοχή του εντοπίστηκε σπαστήρας, ενώ ο ίδιος προέβη σε θεληματική κατάθεση, αναφέροντας ότι τοποθέτησε την ποσότητα των ναρκωτικών στο συγκεκριμένο σημείο κατόπιν οδηγιών τρίτου προσώπου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ο τρίτος κατηγορούμενος συνδέθηκε επιστημονικά με τεκμήρια της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων η ποσότητα κοκαΐνης αλλά και τα σακούλια που περιείχαν την κάνναβη. Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε αφιχθεί στην Κύπρο με φοιτητική άδεια παραμονής, ωστόσο, μετά τη λήξη της παρέμεινε παράνομα στη Δημοκρατία και εργαζόταν χωρίς άδεια για περίπου δύο χρόνια.

Στην απόφασή του, το Κακουργιοδικείο υπογράμμισε τη σοβαρότητα των αδικημάτων και την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών, επισημαίνοντας την αυξητική τάση που παρατηρείται σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Σημείωσε ότι από τα αδιαμφισβήτητα γεγονότα της υπόθεσης προέκυπτε πως κανένας από τους δύο κατηγορούμενους δεν ήταν ιδιοκτήτης της επίδικης ποσότητας κάνναβης, αλλά ενεργούσαν κατόπιν οδηγιών τρίτων προσώπων, με διαφορετικό όμως βαθμό εμπλοκής.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο κρίθηκε ότι η συμμετοχή του ήταν περιορισμένη, καθοδηγούμενη και σύντομη χρονικά, χωρίς να προκύπτει περαιτέρω εμπλοκή του σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ή χρήση απαγορευμένων ουσιών. Το Δικαστήριο δέχθηκε επίσης ότι παρασύρθηκε από πρόσωπο που ασκούσε επιρροή επάνω του.

Αντίθετα, για τον τρίτο κατηγορούμενο διαπιστώθηκε ότι είχε ενεργό και ουσιαστικό ρόλο, καθώς είχε μεταφέρει την επίδικη ποσότητα κάνναβης από το ένα πρόσωπο στο άλλο, είχε αλλάξει τα σακούλια μέσα στα οποία ήταν τοποθετημένη και την κατείχε για χρονικό διάστημα περίπου δέκα ωρών. Επιπλέον, η ανεύρεση του γενετικού του υλικού σε τεκμήρια της υπόθεσης, σε συνδυασμό με την κατοχή κοκαΐνης, καταδείκνυαν αυξημένο βαθμό εμπλοκής.

Το Κακουργιοδικείο απέρριψε τον ισχυρισμό του τρίτου κατηγορούμενου ότι ενήργησε υπό πίεση λόγω χρεών που σχετίζονταν με την εξάρτησή του από ναρκωτικές ουσίες.

Παράλληλα, έλαβε υπόψη τρεις ακόμη υποθέσεις του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού που αφορούσαν τον τρίτο κατηγορούμενο και σχετίζονταν με αδικήματα ναρκωτικών, κρίνοντας ότι προέκυπτε κατ’ εξακολούθηση ενασχόλησή του με την κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών σε τρίτα πρόσωπα.

Προς όφελος και των δύο κατηγορουμένων λήφθηκαν υπόψη οι προσωπικές και οικογενειακές τους συνθήκες, η παραδοχή τους και η καλή διαγωγή τους στις Κεντρικές Φυλακές. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο συνυπολογίστηκαν επιπρόσθετα η συνεργασία του με τις διωκτικές αρχές και το λευκό ποινικό του μητρώο. Αντίθετα, σε βάρος του τρίτου κατηγορούμενου λήφθηκε υπόψη προηγούμενη καταδίκη για παρόμοια αδικήματα.

Καταλήγοντας, το Κακουργιοδικείο επέβαλε στον δεύτερο κατηγορούμενο συντρέχουσες ποινές φυλάκισης με ανώτατη ποινή τα δυόμισι χρόνια και στον τρίτο κατηγορούμενο συντρέχουσες ποινές φυλάκισης με ανώτατη ποινή τα τεσσεράμισι χρόνια.