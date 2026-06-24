Τρομακτικές στιγμές καταγράφηκαν σε βίντεο από την Disneyland στη Νότια Καλιφόρνια, όταν ένας 13χρονος επισκέπτης του πάρκου, έπεσε από τον καταρράκτη της ατραξιόν «Tiana’s Bayou Adventure» κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Στα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ο έφηβος να βρίσκεται στο πίσω μέρος του βαγονιού, καθώς αυτό πλησιάζει την κύρια πτώση της διαδρομής από ύψος περίπου 15 μέτρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 13χρονος φέρεται να προσπάθησε να βγει από το βαγόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει μέσα στην υδάτινη διαδρομή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των υπευθύνων του πάρκου. Η λειτουργία της ατραξιόν διακόπηκε προσωρινά, ενώ προσωπικό της Disneyland έσπευσε στο σημείο για να βοηθήσει τον ανήλικο.

Ο έφηβος μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αποχώρησε λίγο αργότερα χωρίς να παραμείνει για νοσηλεία.

Terrifying new video shows the moment a 13-year-old boy at Disneyland tumbled down a 50-foot waterfall after getting out of a moving ride. 😳 pic.twitter.com/z5jM0BJxIV — TMZ (@TMZ) June 23, 2026

Η «Tiana’s Bayou Adventure» παρέμεινε εκτός λειτουργίας μέχρι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας. Η διαδρομή επανήλθε σε λειτουργία τη Δευτέρα, αφού επιθεωρήθηκε από αρμόδιους αξιωματούχους της Διεύθυνσης Εργασιακής Ασφάλειας και Υγείας της Καλιφόρνιας (Cal/OSHA).

Επισκέπτες που βρίσκονταν στο πάρκο την ώρα του περιστατικού περιέγραψαν τη στιγμή ως ιδιαίτερα τρομακτική. Σε ανάρτηση στο Reddit, ένας χρήστης ανέφερε ότι βρισκόταν μέσα στη διαδρομή όταν σημειώθηκε η πτώση και είδε τον έφηβο να πέφτει κάτω από τον λόφο της ατραξιόν.



«Είδα το παιδί να πέφτει για ένα δευτερόλεπτο όταν το βαγόνι μας πέρασε από το σημείο. Λίγο αργότερα η διαδρομή σταμάτησε για περίπου 10 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αρχές και η διοίκηση της Disneyland εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

protothema.gr