Την θέση του, αναφορικά με τον χειρισμό του πορίσματος για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», ανακοίνωσε το ΔΗΚΟ, το οποίο όπως αναφέρει καλεί όλες τις αρμόδιες Αρχές «με πλήρη διαφάνεια να προχωρήσουν άμεσα στη διερεύνηση αυτών των κατηγοριών».

Το κόμμα αναφέρει επίσης ότι δεν θα πρέπει να γίνονται δημόσιες δηλώσεις από πολιτικά κόμματα και πολιτικά πρόσωπα για να μη «μολυνθεί» η ποινική διαδικασία. Κατηγορεί επίσης τη Νομική Υπηρεσία έχει επιλέξει να μην εξετάσει το σχετικό πόρισμα, αλλά να το στείλει απευθείας και αυτούσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο, χαρακτηρίζοντας την «ανήμπορη» να διαχειριστεί ένα σοβαρότατο πόρισμα.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΚΟ:

Το ΔΗΚΟ επαναλαμβάνει πως η ανακοίνωση της Αρχής Πάταξης της Διαφθοράς και η σύνοψη του πορίσματος για την περιβόητη υπόθεση «Κράτος Μαφία», περιλαμβάνει μια σειρά από σοβαρότατα ποινικά αδικήματα και κατηγορίες. Με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, καλούμε όλες τις αρμόδιες αρχές με πλήρη διαφάνεια να προχωρήσουν άμεσα στη διερεύνηση αυτών των κατηγοριών.

Με βάση την κοινοποίηση του σχετικού πορίσματος στη Νομική Υπηρεσία και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εξετάσει τον πιθανό διορισμό ειδικών ποινικών ανακριτών για την υπόθεση, έχει ξεκινήσει και επίσημα πλέον η σχετική ποινική διαδικασία.

Επομένως είναι επίφοβο να γίνονται δημόσιες δηλώσεις από πολιτικά κόμματα και πολιτικά πρόσωπα, καθώς οφείλουμε όλοι μας να λάβουμε υπόψη τον κίνδυνο, πως δημόσιες τοποθετήσεις πιθανόν να «μολύνουν» την ποινική διαδικασία.

Εγείρεται όμως παράλληλα, σοβαρότατο πολιτικό ζήτημα από το γεγονός ότι η ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας έχει επιλέξει να αυτό-εξαιρεθεί από τον χειρισμό και τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ως επίσης σημειώνουμε με ανησυχία το ότι το Εισαγγελικό Συμβούλιο έχει επιλέξει να μην εξετάσει το σχετικό πόρισμα, αλλά να το στείλει απευθείας και αυτούσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο για να λάβει εκείνο τις σχετικές αποφάσεις.

Αυτή είναι μια ιδιαίτερα ιδιόμορφη και πρωτόγνωρη κατάσταση πραγμάτων, που παρουσιάζει, δυστυχώς, τη Νομική Υπηρεσία ανήμπορη να διαχειριστεί ένα σοβαρότατο πόρισμα.

Είναι γι’ αυτό που καλούμε την Κυβέρνηση, πέραν από τους ποινικούς ανακριτές που σκέφτεται να διορίσει, να διορίσει και Ανεξάρτητο Ποινικό Κατήγορο εκτός της Νομικής Υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα και η αντικειμενικότητα της σχετικής διαδικασίας, πέραν πάσης αμφιβολίας.