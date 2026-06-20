Σε εφαρμογή τέθηκε ακόμη ένας νέος κανονισμός στο Μουντιάλ 2026, αυτή τη φορά στο παιχνίδι της Τουρκίας κόντρα στην Παραγουάη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η «μάχη» μεταξύ Τουρκίας και Παραγουάης για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026, σε ένα παιχνίδι που γίναμε… μάρτυρες ενός ακόμη νέου κανονισμού που έχει τεθεί σε εφαρμογή στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Συγκεκριμένα, ο Μιγκέλ Αλμιρόν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα μετά από εξέταση στο VAR, επειδή μίλησε στον Μουλντούρ… καλύπτοντας το στόμα του!

Ο νέος κανονισμός είναι ξεκάθαρος, με τους παίκτες της Τουρκίας να ζητάνε απευθείας την εξέταση του VAR μετά από την κίνηση του Μιγκέλ Αλμιρόν.

iefimerida.gr