Επιχείρηση της Αστυνομίας σήμερα (24/3) τα ξημερώματα στις Κεντρικές Φυλακές, οδήγησε στην ανεύρεση κινητών τηλεφώνων τα οποία βρίσκονταν στην κατοχή κρατουμένων.

Η έφοδος πραγματοποιήθηκε από μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου ύστερα από πληροφορίες ότι κατάδικοι κατάφεραν να μπάσουν κινητά νέας γενιάς και να τα χρησιμοποιούν. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τα ξημερώματα και μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση των Φυλακών, κλιμάκιο ανακριτών μπήκε στη φυλακή και άρχισε έρευνες σε κελιά στα οποία διαβιούν βαρυποινίτες.

Από τις έρευνες προέκυψαν δύο κινητά τα οποία ήταν κρυμμένα σε κελιά δύο κρατουμένων τα οποία και κατασχέθηκαν ώστε να σταλούν για δικανικό έλεγχο και εξαγωγή δεδομένων. Η εισαγωγή και κατοχή κινητών τηλεφώνων εντός των φυλακών αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με δύο χρόνια φυλάκιση ή 6.000 ευρώ πρόστιμο ή και τις δύο ποινές μαζί.

Η σχετική νομοθεσία ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 29 Ιανουαρίου 2026 και προβλέπει πιο αυξημένες ποινές όταν αφορά σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Ο εντοπισμός των δύο κινητών σήμερα έρχεται σε συνέχεια ανεύρεσης και άλλων κινητών το τελευταίο διάστημα, μετά την εγκατάσταση νέου συστήματος το οποίο προς το παρόν εντοπίζει τυχόν σήμα εκπέμπεται από ηλεκτρονική συσκευή.

Αυτή τη στιγμή γίνονται ενέργειες για να επεκταθεί το σύστημα ώστε να αποκόπτει το σήμα που στέλλεται από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, με σκοπό να εξαλειφθεί το μείζον πρόβλημα με τα κινητά τηλέφωνα μέσω των οποίων έχουν διαταχθεί και εγκλήματα από κελιά των φυλακών.

Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί τόσο από τη διεύθυνση των Φυλακών, όσο και λόγω της εγκατάστασης συστήματος εντοπισμού του σήματος που εκπέμπει ένα κινητό, έχει αυξηθεί κατακόρυφα η τιμή πώλησης τους σε κρατούμενους. Από αναφορές που υπάρχουν μέσω πληροφοριών, η διαδικασία για να εισαχθεί ένα κινητό τηλέφωνο στις φυλακές και να φτάσει σε κάποιον κρατούμενο, θα έχει συνολικό κόστος από 5.000 έως και 25.000 ευρώ, χρήματα τα .