Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από μέλη της Αστυνομίας, δύο πρόσωπα, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης συμπλοκής, που διαπράχθηκε στην Ξυλοφάγου, το βράδυ στις 08 Ιουλίου.

Πρόκειται για 26χρονο και 24χρονο, τους οποίους εντόπισαν χθες βράδυ μέλη της Αστυνομίας στη Λάρνακα και οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι φωτογραφίες και τα στοιχεία του 26χρονου και του 24χρονου, καθώς και φωτογραφίες και τα στοιχεία άλλων τεσσάρων υπόπτων οι οποίοι εξακολουθούν να καταζητούνται, δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία, χθες, για σκοπούς συλλογής πληροφοριών που θα μπορούσε να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους.

Για την υπόθεση συμπλοκής έχουν συλληφθεί άλλα τρία πρόσωπα, ενώ εξακολουθούν να καταζητούνται άλλα πέντε πρόσωπα.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.