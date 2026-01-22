Ο τέως ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, επιβεβαιώνοντας αυτό που κυκλοφορούσε ως πληροφορία εδώ και καιρό, ανακοίνωσε προχθές την ένταξή του στο Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο τέως ευρωβουλευτής είναι η πρώτη προσθήκη -ως συνεργαζόμενος πολιτικός- από το λεγόμενο παραδοσιακό κομματικό σύστημα στο Άλμα. Η δεύτερη προσθήκη, η οποία αναμένεται να γίνει, είναι αυτή της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία χρονικά μετατίθεται για τα μέσα της άνοιξης.

Ο Δημήτρης Παπαδάκης προέρχεται από την ΕΔΕΚ, με την οποία είχε εκλεγεί δύο φορές ευρωβουλευτής. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αν και δεν έχει ανακοινώσει τις αποφάσεις της, φαίνεται πως οδεύει προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, μετά το οριστικό κλείσιμο του κεφαλαίου ΑΚΕΛ. Δύο προσθήκες από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς ενισχύουν ουσιαστικά την άποψη για το ιδεολογικοπολιτικό στίγμα του Άλματος ως κεντροαριστερού κόμματος. Η ηγεσία του προσδιορίζεται στον χώρο του «μεταρρυθμιστικού κέντρου». Υπενθυμίζεται ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είχε αφήσει ανοικτή την πόρτα για ένταξη στο Άλμα και του Κώστα Κώστα, ο οποίος επίσης αποχωρεί από τα κοινοβουλευτικά έδρανα του ΑΚΕΛ, όμως ο ίδιος αρνήθηκε ευγενικά μέσω τοποθέτησής του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

«Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τη συμπόρευση του τέως ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, με το Κίνημα Άλμα. Η συμμετοχή του κ. Παπαδάκη στο ψηφοδέλτιό μας, η οποία εγκρίθηκε χθες βράδυ από την Εκτελεστική Γραμματεία, συνιστά μια αξιόλογη ενίσχυση της προσπάθειάς μας για να επιτύχουμε τον βασικό μας στόχο– να αλλάξουμε τη χώρα. Η καταπολέμηση της διαπλοκής, της διαφθοράς και της ημετεροκρατίας, και γενικότερα η αναθέσμιση της χώρας, είναι για το Άλμα και τον Δημήτρη Παπαδάκη αμετακίνητοι στόχοι, τους οποίους θα πασχίσουμε να πετύχουμε για το καλό του τόπου και του λαού μας», ήταν η ανακοίνωση του Κινήματος Άλμα, χθες, με την οποία καλωσόρισε τον Δημήτρη Παπαδάκη για την ένταξή του.

Η ένταξη του τέως ευρωβουλευτή ως συνεργαζόμενου στο Άλμα σηματοδοτεί και την ένταξη της «Αιχμής», της πολιτικής κίνησης που είχε εξαγγείλει και η οποία, κατά κύριο λόγο, αποτελείται από πρώην μέλη της ΕΔΕΚ.

«Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι κρίσιμη. Στην προκειμένη όμως, η κρισιμότητα των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών δεν μπορεί να αποδοθεί στη συνήθεια, αλλά σε μια ωμή πραγματικότητα. Αυτή ακριβώς η κρισιμότητα με έχει ωθήσει στην απόφαση της συμμετοχής», ήταν η τοποθέτηση του Δημήτρη Παπαδάκη την περασμένη Τρίτη.

«Η επιλογή της συμπόρευσής μου με το Κίνημα Άλμα και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη δεν ήταν δύσκολη. Ένα νέο Κίνημα, με πρωταρχικούς στόχους την καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των απηρχαιωμένων δομών του κράτους. Με αυτό ως κύριο δεδομένο, αποφάσισα να συμπορευτώ με το Άλμα, θέτοντας τον εαυτό μου ως υποψήφιο βουλευτή, στη διάθεση των συμπατριωτών μας, που αγωνιούν και αγωνίζονται για την επίτευξη των ίδιων στόχων. Όσοι πιστοί, ας συμπορευτούμε για να πολεμήσουμε όλα όσα μας πληγώνουν και κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Σε ό,τι αφορά προσωπικά εμένα, όπως πορεύτηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με καθαρές κουβέντες, έτσι θα συνεχίσω και τώρα. Δίνω τον λόγο μου, ο οποίος είναι λόγος τιμής», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαδάκης.

Σκηνικό ανατροπών

Το Άλμα, μαζί με την Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου, είναι μέχρι στιγμής οι δύο αστάθμητοι παράγοντες για την κάλπη των εκλογών. Η δυναμική που θα καταγράψουν απειλεί να ανατρέψει πλήρως το πολιτικό σκηνικό και να αλλάξει τον κομματικό χάρτη. Μέχρι τις εκλογές απομένει αρκετό χρονικό διάστημα, όμως οι δύο καινοφανείς πολιτικοί σχηματισμοί, μαζί με το ΕΛΑΜ, φαίνεται να συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος της ψήφου δυσαρέσκειας που επικρατεί στο εκλογικό σώμα.

Προχωρεί κανονικά ο Φειδίας

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, τις επόμενες μέρες ο Φειδίας Παναγιώτου θα αποφασίσει και θα το ανακοινώσει με τον γνωστό του τρόπο, αν θα είναι και ο ίδιος υποψήφιος βουλευτής με την Άμεση Δημοκρατία για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Θα ενημερώσει επίσης για τις προθέσεις του, σχετικά με το αν θα επιλέξει να παραμείνει στην κυπριακή Βουλή σε περίπτωση εκλογής του ή αν θα συνεχίσει στο Ευρωκοινοβούλιο και θα αποποιηθεί τη θέση του υπέρ κάποιου άλλου βουλευτή του συνδυασμού της Άμεσης Δημοκρατίας στην ίδια επαρχία.

Όπως πληροφορούμαστε, η πρόθεσή του είναι να προκηρύξει «εσωκομματικές» εκλογές μέσω της πλατφόρμας της εφαρμογής της «Άμεσης Δημοκρατίας», στην οποία εκτιμά ότι θα συμμετάσχουν περίπου 20.000 μέλη. Φέρεται μάλιστα να ανέφερε σε πηγαδάκια στο Στρασβούργο το εξής: «Τόσοι ψήφισαν την Αννίτα για πρόεδρο του ΔΗΣΥ. Σκεφτείτε πού μπορεί να φτάσει η Άμεση Δημοκρατία». Άλλωστε, όπως αφήνει να νοηθεί, πολλοί είναι αυτοί που φιλοδοξεί να πάρουν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που εκτιμούν οι δημοσκοπήσεις και να καταστούν το πρώτο ή δεύτερο κόμμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην πλατφόρμα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές περίπου 200 άτομα. Από αυτούς θα επιλεγούν οι 56, ανάλογα με τις θέσεις κάθε επαρχίας. Η ψηφοφορία στην πλατφόρμα θα διεξαχθεί από 3 έως 5 Μαρτίου για διάστημα 72 ωρών και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού γίνει ο έλεγχος για όσους θα επιλεγούν, για να διαπιστωθεί αν πληρούν τα κριτήρια της νομοθεσίας.

Το επόμενο στάδιο θα είναι η επιλογή του προέδρου της Άμεσης Δημοκρατίας, με τον ίδιο να δηλώνει ότι θα διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος επί ίσοις όροις με όλους, όσοι εκφράσουν ενδιαφέρον για τη θέση. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας θα έχουν μόνο όσοι επιλεγούν για μια θέση στο ψηφοδέλτιο, δηλαδή μόνο κάποιος εκ των 56 υποψηφίων. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλοι οι χρήστες της πλατφόρμας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αίτηση για εγγραφή της «Άμεσης Δημοκρατίας» ως κόμμα εκκρεμεί ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει κάποιες υποδείξεις σχετικά με το καταστατικό του κόμματος και αναμένεται ότι το επόμενο διάστημα θα δοθεί και επίσημη απάντηση για την εγγραφή της «Άμεσης Δημοκρατίας» στο μητρώο πολιτικών κομμάτων.

Όπως ο ίδιος ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω βίντεο, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το έμβλημα του κόμματος. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα τεθούν σε ψηφοφορία για να αποφασίσουν τα μέλη του ποια θα υιοθετήσουν ως έμβλημα του κόμματος.

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα για τη διερεύνηση υπόθεσης διασπάθισης χρημάτων από μέρους του, υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος δήλωσε πως δεν έχει λάβει τέτοια ενημέρωση, ενώ επιφυλάχθηκε να απαντήσει λεπτομερώς μέσω βίντεο, αρνούμενος να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις. Ήταν παρών για λίγα λεπτά στο κοκτέιλ πάρτι που διοργάνωσε στο Ευρωκοινοβούλιο η κυπριακή Προεδρία, με οικοδέσποινα την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά.