Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η εικόνα του πολιτικού σκηνικού ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου 2026. Η δεύτερη μεγάλη δημοσκόπηση του «Φ», η οποία διενεργήθηκε από την ελλαδική εταιρεία EXPOLER, αποτυπώνει για ακόμη μία φορά την αβεβαιότητα και το απρόβλεπτο που κρύβει η κάλπη της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης. Επιβεβαιώνει τόσο το διαρκές ντέρμπι για την πρωτιά μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και την εναγώνια προσπάθεια των δύο κομμάτων για τα ποσοστά που θα καταγράψουν, όσο και την αμφίρροπη αναμέτρηση που προδιαγράφεται από την τρίτη μέχρι και την πέμπτη θέση μεταξύ ΕΛΑΜ, Άλμα και ΔΗΚΟ. Τα δύο πρώτα έχουν ένα προβάδισμα έναντι του τελευταίου, ωστόσο, η διαφορά τους βρίσκεται εντός των ορίων του στατιστικού λάθους.

Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή 1η Μαρτίου, διαπιστώνεται ότι μεταξύ ΕΛΑΜ και Άλμα η μάχη γίνεται ακόμη πιο σκληρή. Ουσιαστική παράμετρος για την τελική έκβασή της θα είναι τα ποσοστά συσπείρωσης που θα επιτύχουν τα παραδοσιακά κόμματα, από τα οποία οι δύο σχηματισμοί αντλούν ψήφους. Ιδιαίτερα ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ τα οποία έχουν και πολύ χαμηλή συσπείρωση αλλά και αρκετές διαρροές προς τους συγκεκριμένους σχηματισμούς.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο ΔΗΣΥ εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση με ποσοστό 17,6%, καταγράφοντας μικρή αύξηση 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Στη δεύτερη θέση, με οριακή διαφορά, ακολουθεί το ΑΚΕΛ με ποσοστό 17,1%, το οποίο επίσης καταγράφει αύξηση 0,4% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων παραμένει σχεδόν η ίδια, ωστόσο, διευρύνουν το προβάδισμά τους έναντι του τρίτου κόμματος, που είναι το ΕΛΑΜ, το οποίο καταγράφει ποσοστό 10,6% έναντι 11,4% στην προηγούμενη δημοσκόπηση.

Το ΑΛΜΑ, που ακολουθεί στην τέταρτη θέση, μείωσε τη διαφορά, καθώς καταγράφει αύξηση σχεδόν μίας μονάδας στα ποσοστά του. Από 9,3% στην προηγούμενη δημοσκόπηση, φτάνει σήμερα στο 10,2%.

Αύξηση ποσοστών καταγράφει και το ΔΗΚΟ, το οποίο από 6,8% τον Φεβρουάριο φτάνει στο 7,3%. Η Άμεση Δημοκρατία, που ακολουθεί στην έκτη θέση, καταγράφει ποσοστό 5,6% έναντι 6,7% στην προηγούμενη δημοσκόπηση.

Από εκεί και πέρα, τα δεδομένα παραμένουν τα ίδια για τα υπόλοιπα κόμματα σε ό,τι αφορά τη μάχη για είσοδο στη Βουλή. ΒΟΛΤ και ΕΔΕΚ παρουσιάζονται να έχουν ένα σταθερό προβάδισμα έναντι των υπολοίπων, με ποσοστά 2% και 2,1% αντίστοιχα, έναντι 1% της ΔΗΠΑ και των Οικολόγων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι χρονικά η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε περίοδο κατά την οποία είχαν δει το φως της δημοσιότητας οι ισχυρισμοί του Μακάριου Δρουσιώτη σε σχέση με την υπόθεση της «Σάντης», με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την έρευνα. Δεν καλύπτει, ωστόσο, τα τελευταία γεγονότα, όπως την απόφαση για αφαίρεση του Δημήτρη Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιο του Άλματος και τις αναταράξεις που ακολούθησαν.

Διευκρινίζεται επίσης ότι το δείγμα δεν έχει σταθμιστεί και το όριο του στατιστικού λάθους είναι ±3%. Ως εκ τούτου, όλα τα κόμματα του κάτω διαζώματος ενδέχεται να εξασφαλίσουν είσοδο στη Βουλή ή και κανένα εξ αυτών.

Συνεπώς, με βάση τα ευρήματα της δημοσκόπησης της EXPLORER, στη νέα Βουλή ενδέχεται να εκπροσωπηθούν έξι ή και περισσότερα κόμματα, χωρίς ξεκάθαρες πλειοψηφίες. Τα δύο μεγάλα κόμματα εμφανίζονται αποδυναμωμένα σε ποσοστά και έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΑΛΜΑ επιχειρούν να ενισχύσουν τη θέση τους στο νέο πολιτικό σκηνικό. Το ΔΗΚΟ δίνει μάχη για να διατηρήσει μέρος του ρυθμιστικού του ρόλου, ενώ η Άμεση Δημοκρατία παραμένει απρόβλεπτη παράμετρος.

Χαμηλές επιδόσεις στις συσπειρώσεις

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία καταγράφονται και στην κάρτα που αφορά τις συσπειρώσεις των κομμάτων. Έναν παράγοντα, που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικός για το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης.

Ως πρώτο συμπέρασμα, διαπιστώνεται ότι όλα τα παραδοσιακά κόμματα καταγράφουν αύξηση της συσπείρωσής τους σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, άλλες μικρότερη και άλλες μεγαλύτερη.

Το φαινόμενο αυτό θεωρείται αναμενόμενο, καθώς όσο πλησιάζουν οι εκλογές αυξάνεται το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων και αποτυπώνεται η κινητοποίηση των κομμάτων. Παρά τη γενική αύξηση, τα ποσοστά συσπείρωσης ορισμένων κομμάτων παραμένουν χαμηλά. Δεδομένου ότι απομένουν έξι εβδομάδες μέχρι τις εκλογές, υπάρχει ακόμη χρόνος για μεταβολές. Η παρουσία νέων πολιτικών σχηματισμών ενδέχεται να επηρεάζει τη χαμηλή συσπείρωση, αν και παραδοσιακά κάποια κόμματα συσπειρώνονται τις τελευταίες ημέρες πριν την κάλπη.

Αναλυτικά, η συσπείρωση του ΔΗΣΥ διαμορφώνεται στο 58%, αυξημένη κατά μία μονάδα. Το ΑΚΕΛ ανεβαίνει στο 71% από 68%, το ΔΗΚΟ παρουσιάζει σημαντική αύξηση, από 44% στο 55%. Αύξηση καταγράφει και το ΕΛΑΜ, από 66% στο 69%. Σημειώνεται ότι, παρά την αύξηση της συσπείρωσης, το ΕΛΑΜ εμφανίζει μείωση στα συνολικά ποσοστά, γεγονός που σχετίζεται με την μείωση εισροών του από άλλα κόμματα. Αυτό διαπιστώνεται τόσο από την μείωση των διαρροών του ΔΗΣΥ προς ΕΛΑΜ, όσο και από τη μείωση των διαρροών του ΔΗΚΟ.

Σε ό,τι αφορά την ΕΔΕΚ, η συσπείρωση μειώνεται από 45% στο 44%, ενώ της ΔΗΠΑ αυξάνεται κατά μια μονάδα από 20% στο 21% και των Οικολόγων μειώνεται από 25% στο 22%.

Η παράσταση νίκης στο ΔΗΣΥ

Σε σχέση με την παράσταση νίκης και το ερώτημα ποιο κόμμα θεωρούν οι πολίτες ότι θα κερδίσει τις εκλογές, ανεξαρτήτως της δικής τους ψήφου, ο ΔΗΣΥ προηγείται με 63% έναντι 23% του ΑΚΕΛ. Και τα δύο κόμματα αυξάνουν τα ποσοστά τους, με τη μεταξύ τους διαφορά να παραμένει σταθερή με την ψαλίδα υπέρ του Συναγερμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μετακινήσεις ψηφοφόρων. Για τον ΔΗΣΥ, η μεγαλύτερη διαρροή παραμένει προς το ΕΛΑΜ (10%), αν και εμφανίζεται μειωμένη. Ακολουθεί προς το ΑΛΜΑ (9%), ενώ καταγράφονται και διαρροές προς την Άμεση Δημοκρατία. Ποσοστό 10% δηλώνει αναποφάσιστο.

Στο ΑΚΕΛ, οι διαρροές προς το ΑΛΜΑ αυξάνονται από 3% σε 7%, ενώ καταγράφονται επίσης διαρροές 4% προς ΒΟΛΤ και 4% προς Άμεση Δημοκρατία.

Το ΔΗΚΟ παρουσιάζει σημαντικές διαρροές προς ΑΛΜΑ (11%) και ΕΛΑΜ (11%), αυξημένες σε σχέση με τον Φεβρουάριο, ενώ μειώνεται το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 5%.

Το ΕΛΑΜ καταγράφει τη μεγαλύτερη διαρροή προς την Άμεση Δημοκρατία (8%), μειωμένη ωστόσο από το 18% του Φεβρουαρίου. Παράλληλα, αυξάνονται ελαφρώς οι διαρροές προς ΑΛΜΑ και ΔΗΣΥ (από 4% σε 6% και από 5% σε 6% αντίστοιχα).

ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία απορροφούν συναγερμικούς

ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία φαίνεται να αντλούν σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων από τον ΔΗΣΥ. Στην περίπτωση του κόμματος ΑΛΜΑ, το 22% δηλώνει προέλευση από ΔΗΣΥ, 11% από ΑΚΕΛ και 11% από ΔΗΚΟ, ενώ 22% δηλώνει άλλη επιλογή και 14% ότι δεν είχε ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές.

Για την Άμεση Δημοκρατία, το 32% των ψηφοφόρων δηλώνει ότι στις προηγούμενες εκλογές είχε ψηφίσει ΔΗΣΥ, 14% ΑΚΕΛ, 14% ΔΗΚΟ και 10% ΕΛΑΜ.

Ψηφίζουν για οικονομία, κυπριακό και διαφθορά

Η οικονομία, το κυπριακό και η πάταξη της διαφθοράς αποτελούν τα βασικά κριτήρια ψήφου. Συγκεκριμένα, το 40% αναφέρει την οικονομία, 31% το Κυπριακό και 21% τη διαφθορά.

Ακολουθούν οι υποψήφιοι (17%), η ακρίβεια/κόστος ζωής (13%), η παιδεία (13%), το μεταναστευτικό (12%) και το στεγαστικό (9%).

Στο ερώτημα για τα κίνητρα ψήφου, το 43% δηλώνει ότι θα ψηφίσει με βάση συγκεκριμένους υποψηφίους, 25% λόγω κομματικής ταύτισης, 20% για επιβράβευση κόμματος, 15% ως ψήφο διαμαρτυρίας και 6% για τιμωρία κόμματος.

Ως προς τους τομείς στους οποίους οι πολίτες επιθυμούν ουσιαστικές προτάσεις από τη νέα Βουλή, πρώτη έρχεται η οικονομία (38%), ακολουθεί η διαφθορά (36%), η παιδεία (35%), το μεταναστευτικό (25%), η υγεία (22%) και το στεγαστικό (14%).

Σε ό,τι αφορά τους νέους πολιτικούς μηχανισμούς και το πώς τους βλέπουν οι πολίτες, το 41% απάντησε θετικά και το 6% πολύ θετικά, έναντι 34% αρνητικά και 11% πολύ αρνητικά. Τα αντίστοιχα ποσοστά τον Φεβρουάριο ήταν 35% θετικά και 5% πολύ θετικά και 35% αρνητικά με 16% πολύ αρνητικά.

Οι θυμωμένοι ψηφοφόροι δεν επιστρέφουν – Μόνο ΕΛΑΜ και ΑΚΕΛ συναθροίζουν πλειοψηφικά την εκλογική τους βάση

Δεδομένου ότι η μάχη στο επόμενο διάστημα θα δοθεί προς εκείνη την μερίδα του εκλογικού σώματος το οποίο κρατά απόσταση ή τείνει να γυρίσει την πλάτη στο κόμμα που ψήφισε πριν πέντε χρόνια, η προσπάθεια φαίνεται πως θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Η πλειοψηφία εκείνων που εμφανίζονται να μην είναι ικανοποιημένοι από το κόμμα που ψήφισαν στις βουλευτικές του 2021 δηλώνουν πως δεν θα το ξαναψηφίσουν. Ιδιαίτερα έντονο είναι αυτό το συναίσθημα προς παραδοσιακά κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ.

Πρόβλημα με τους «θυμωμένους ψηφοφόρους» φαίνεται να αντιμετωπίζει ο ΔΗΣΥ. Απ’ εκείνους που ψήφισαν ΔΗΣΥ το 2021 οι έξι από τους δέκα δηλώνουν πως «δεν θα ξαναψηφίσουν». Ενώ οι υπόλοιποι κινούνται στο πλαίσιο της παραδοσιακής νοοτροπίας και παρά τη δυσφορία θα πάνε να ψηφίσουν ΔΗΣΥ. Ποσοστό 40%.

Ανάλογη τάση καταγράφεται και στο ΑΚΕΛ, αλλά σε μικρότερη ένταση καθώς εκεί τα πράγματα φαίνεται να είναι μοιρασμένα, και απ’ όσους ψήφισαν το κόμμα της Αριστεράς και δεν έμειναν ικανοποιημένοι ένα 46% είναι έτοιμο να ξαναψηφίσει ενώ το 54% δήλωσε πως δεν ξαναψηφίζει.

Στο ΔΗΚΟ τα πράγματα κινούνται στα επίπεδα του ΔΗΣΥ με 58% των δυσφορούντων να διαμηνύει ότι δεν ξαναψηφίζει σε αντίθεση με το 42% που δώσει ψήφο και σ’ αυτές τις εκλογές.

Πολύ πιο δύσκολα είναι τα πράγματα στην ΕΔΕΚ όπου δύο στους τρεις εξ εκείνων που δεν είναι ικανοποιημένοι είναι έτοιμοι να ρίξουν μαύρη πέτρα πίσω τους.

Κι ενώ οι 4 σχηματισμοί βλέπουν τους θυμωμένους ψηφοφόρους τους να μην έχουν πρόθεση να στηρίξουν το κόμμα τους, στο ΕΛΑΜ η πλειοψηφία των δυσφορούντων ψηφοφόρων είναι έτοιμοι να του δώσουν και το Μάιο θετική ψήφο.

Οι ψηφοφόροι του ΕΛΑΜ μαζί με εκείνους του ΑΚΕΛ είναι οι μόνοι που στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ικανοποιημένοι από τα κόμματά τους. Αντίθετα σ’ όλα τα άλλα κόμματα καταγράφεται έντονα το στοιχείο της έλλειψης ικανοποίησης. Πιο συγκεκριμένα στο ερώτημα ως προς το βαθμό ικανοποίησης από το κόμμα που ψήφισαν το 2021 η απάντηση που έδωσαν οι ερωτηθέντες έδωσε τα εξής: ΔΗΣΥ: 53% καθόλου ή όχι και τόσο ικανοποιημένοι με 43% αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι, ΑΚΕΛ: 40% μη ικανοποιημένοι με 60% ικανοποιημένοι, ΔΗΚΟ: 52%-46%, ΕΛΑΜ 33%-65%, ΕΔΕΚ: 66%-34%, ΔΗΠΑ: 60%-40%, και Οικολόγοι: 72%-28%.

Πρωτιά ΔΗΣΥ για Οικονομία, τρεις πρωτιές για ΑΚΕΛ σε άλλους τομείς

Ενδιαφέρον έχουν τα ευρήματα στις ερωτήσεις που αφορούν σημαντικούς τομείς που απασχολούν ή και επηρεάζουν την κοινή γνώμη, όπως η οικονομία, η διαφθορά και εγκληματικότητα, η κοινωνική πολιτική, η παιδεία και η υγεία. Ο ΔΗΣΥ κυριαρχεί στον οικονομικό τομέα ενώ το ΑΚΕΛ είναι πρώτο έστω και οριακά στην πάταξη της διαφθοράς με δεύτερο το ΑΛΜΑ και στην παιδεία/υγεία και πάλι οριακά, με τη διαφορά στο 0,2 από το δεύτερο ΔΗΣΥ.

Συγκεκριμένα στα θέματα εσωτερικής πολιτικής τα δύο μεγάλα κόμματα τυγχάνουν θετική αξιολόγησης από το εκλογικό σώμα, το καθένα στους τομείς όπου εκτιμάται έχει καλύτερες θέσεις. Σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10 οι αξιολογήσεις που λαμβάνουν τα κόμματα ως τα βασικά ζητήματα εσωτερικής πολιτικής έχουν ως ακολούθως:

Οικονομία: ΔΗΣΥ 5,4, ΑΚΕΛ 4,95, ΕΛΑΜ 4,04, ΔΗΚΟ 4,48, ΑΛΜΑ 3,45 και ΑΜ.ΔΗ. 1,99.

Διαφθορά και εγκληματικότητα: ΔΗΣΥ 3,67, ΑΚΕΛ 4,96, ΕΛΑΜ 3,95, ΔΗΚΟ 3,77, ΑΛΜΑ 4,27, ΑΜ.ΔΗ. 2,73.

Κοινωνική πολιτική: ΔΗΣΥ 4,68, ΑΚΕΛ 5,58, ΕΛΑΜ 4,3, ΔΗΚΟ 3,93, ΑΛΜΑ 3,63, ΑΜ.ΔΗ. 2,64.

Παιδεία και Υγεία: ΔΗΣΥ 5,2, ΑΚΕΛ 5,41, ΕΛΑΜ 4,14, ΔΗΚΟ 4,3, ΑΛΜΑ 3,38, ΑΜ.ΔΗ 2,39.

* Η παρούσα έρευνα δεν καταγράφει αξιολογήσεις για θέσεις των κομμάτων που αφορούν είτε το Κυπριακό είτε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με την έρευνα του Φεβράρη, τον Απρίλη έχει μειωθεί κατά πολύ ο αριθμός εκείνων που θεωρούν ότι τα κόμματα δεν ανταποκρίνονται στα προβλήματα των πολιτικών και από το 46% έπεσε στο 36%. Ταυτόχρονα καταγράφεται μικρή άνοδος ανάμεσα σ’ εκείνους που θεωρούν ότι τα κόμματα καταβάλλουν προσπάθεια αλλά με περιορισμένα αποτελέσματα. Ένας στους τρεις παραμένει σταθερός στη θέση πως τα κόμματα χρειάζονται εκσυγχρονισμό και αλλαγή πολιτικής ηγεσίας.

Αρνητικό πρόσημο στο κοινοβουλευτικό έργο

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εμφανίζεται να μην ικανοποιημένη από το έργο της Βουλής, αν και μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου υπήρξε μια αύξηση σ’ όσους δηλώνουν μετά βεβαιότητας αρκετά ικανοποιημένοι από κοινοβουλευτικό έργο και από το 19% του Φεβράρη πήγε στο 25% τον Απρίλη. Ένας στους δύο δηλώνει πως δεν είναι και τόσο ικανοποιημένος από το έργο της Βουλής, τον Φεβρουάριο ήταν στο 47 και τώρα πήγε στο 48 %. Ταυτόχρονα υπήρξε μια μείωση σ’ αυτούς που δεν έμειναν καθόλου ικανοποιημένοι, από το 30 πήγε στο 24 %.

Σε όλα τα κόμματα αλλά και μεταξύ εκείνων που δεν ψήφισαν το 2021 η πλειοψηφία δηλώνει πως δεν έμεινε ικανοποιημένη από το έργο της Βουλής. Ως προς το βαθμό που είναι ικανοποιημένοι από το κόμμα ή τους βουλευτές που ψήφισαν, η πλειοψηφία δύο στους τρεις κινείται μεταξύ του αρκετά και όχι και τόσοι ικανοποιημένοι. Ένας στους πέντε δηλώνει καθόλου ικανοποιημένος τον Απρίλη ενώ τον Φεβράρη ήταν ένας στους πέντε. Και μόλις ένας στους δέκα εμφανίζεται πολύ ικανοποιημένος από κόμματα και βουλευτές.

Ταυτότητα Έρευνας «Φ»/ ΕXLORER

Δείγμα: 1053 επιτυχημένες συνεντεύξεις

Κάλυψη: Παγκύπρια

Δειγματοληψία: Τυχαία στρωματοποιημένη

Μεθοδολογία συλλογής Πληροφοριών: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις μέσω CATI

Συμμετέχοντες: Άτομα ηλικίας 18+ ετών

Περίοδος Συλλογής Δεδομένων: 30/03/2026 – 06/04/2026

Στατιστικό Σφάλμα: +/-3% (διάστημα εμπιστοσύνης 95%)

>>Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης θα δημοσιευτεί αύριο Κυριακή του Πάσχα.