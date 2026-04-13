Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγκιάρ, νικητή των εκλογών που διεξήχθησαν στην Ουγγαρία στις 12 Απριλίου, απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με μήνυμα που κοινοποίησε στο Χ.

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγκιάρ για την εκλογική του νίκη», αναφέρει ο Πρόεδρος στο μήνυμά του.

«Προσβλέπω σε στενή συνεργασία σε όλη την ευρωπαϊκή ατζέντα, επίσης στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, για μια ισχυρή, ασφαλή Ένωση, με ενωμένη φωνή και ισχυρό ρόλο στη διεθνή σκηνή», προσθέτει.

Congratulations to Péter Magyar for his election victory.



I look forward to working closely together across the European agenda, also in the context of the Cyprus Presidency of the Council of the EU, for a strong, secure Union, with a united voice and a robust role on the… — NikosChristodoulides (@Christodulides) April 12, 2026

«Για μια πιο αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον Κόσμο», καταλήγει το μήνυμα του Προέδρου.

Αντίστοιχα, με δικό του μήνυμα στο Χ, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, συγχαίρει τον Μαγκιάρ. «Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τη νέα κυβέρνηση για μια πιο ανθεκτική, πιο αυτόνομη και πιο διεθνώς ενεργή ΕΕ», αναφέρει.